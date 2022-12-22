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首屆橫山書藝雙年展　42名書法家和藝術家展現當代書藝多樣面貌

▲首屆橫山書藝雙年展，展現當代書藝多樣面貌

▲橫山書藝雙年展於春節年假期間開展。（圖／桃美館）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市立美術館21日表示，首屆橫山書藝雙年展將於2023年1月20日至4月24日，於橫山書法藝術館（簡稱書藝館）展出，展期正好是農曆春節期間，地點位於桃園高鐵站區內，歡迎全台民眾搭高鐵及機捷到來看展。值得一提的是，本展邀集多國42名書法家和藝術家，共同呈獻全球當代書藝的多樣面貌，並探究書法藝術的未來與可能。

▲首屆橫山書藝雙年展，展現當代書藝多樣面貌

桃美館表示，「2023橫山書藝雙年展」包括西方抽象藝術與書法如何互相刺激與借鏡，以及臺灣戰後名家對於書法形式和內容流變中的沉澱和省思。邀集歐洲、臺灣、中國大陸、日本和韓國青壯輩的書藝家，各自用書藝創作對當代世界提出他們的思考及創發，呈現當代書藝多元並行的生猛活力。這次展覽不僅希望能夠鋪陳一個藝術史的討論脈絡，更希望能夠透過展出不同類型的作品，來豐富眾人對於書法的未來想像。

2023橫山書藝雙年展策展人吳超然，現為東海大學美術系助理教授。美國堪薩斯大學藝術史博士。研究專長為中國藝術史、現當代水墨史，以及藝術評論。

機構策展人陳俋佐是桃美館專案督導，日本大東文化大學書道學博士，曾任長榮大學書畫系兼任助理教授，專長中國書法史、宋代文字學發展研究、書法篆刻創作、水墨創作，作品曾獲文化部藝術銀行購藏。

參展藝術家有：卜茲、小魚、山本尚志、川尾朋子、井上有一、王公懿、王鈺權、付曉東、加藤堆繫、石晉華、朴鎮雨、亨利米肖、何懷碩、吳季璁、李君毅、李明昌、李茂成、李義弘、杜三鑫、於同生、林俊臣、南岳杲雲、柯迺柏、唐家偉、張天健、張舜翔、許雨仁、許炯、許靜、陳丹青、傅瑩瑩、馮明秋、黃一鳴、楊世芝、楊平、万美、漢斯哈同、劉國松、劉懿、潘信華、鄧君浩、蕭一凡。

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