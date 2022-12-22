8年總結／柯文哲市長生涯將落幕　盤點市政成績「最會蓋社宅」

▲台北市長柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲8年任期即將屆滿，2014年競選時大打「改變台北」訴求勝選的他，上任後拆除忠孝橋引道、重慶南高架橋，大打東西區門戶計畫，改造商圈、市場等，且任內開工約1.2萬戶社宅，《ETtoday新聞雲》也盤點柯文哲8周年卸任之際的8大項政績。

一、推動2萬戶社會住宅

柯文哲2014年選前豪氣地拋出「8年興建5萬戶社宅」政見，認為當北市約有5萬戶社宅時，能對房價產生修正效果；由於多數民眾對於在台北置產感到困難，租房租金的漲幅不斷，而社宅比起一般租屋便宜不少，使許多年輕族群抱持期待。

但柯文哲上任後社宅進度不及當年拋出的政見，飽受議員批評，柯文哲後來也承認自己跳票；然而柯文哲8年任內自建1.2萬戶社宅，並以2年開工2500戶速度執行，約推動2萬戶左右，包括大同區明倫社宅、松山區健康社宅、信義區廣慈D、E基地社宅、內湖區瑞光社宅、南港區小彎社宅與東明社宅等，成為台北市歷任興建社宅數最高的市長。

二、西區門戶計畫

柯文哲最讓市民記憶深刻的事蹟，莫過於2014年剛上任2天內，火速拆除忠孝西路前的公車專用道；而柯文哲2016年啟動「西區門戶計畫」，拆除忠孝橋引道，將原先周圍的多叉路口調整為兩個大路口，目標翻轉老舊不堪的台北車站周遭區域，並使國定古蹟北門重見天日。

「西區門戶計畫」當中，包含智慧化建設、公共環境整備、文化資產活用及土地開發建設等23項子計畫，第一階段配合忠孝橋引橋拆除後，辦理北門廣場都市計畫變更，2017年8月啟用北門廣場；第二階段則進行人本環境改善工作，包括調整北平西路、交八廣場開闢，延平南路人行環境改善等。

▲北門廣場重新啟用。（圖／台北市政府提供）

而「西區門戶計畫」中最後且最大一塊拼圖，預估投資金額達新台幣606億元的「台北車站特定專用區C1/D1土地開發案」開發大樓，也於柯文哲任內最後一年2022年11月正式啟動新建典禮，預估2027年完工。

C1/D1用地基地面積達9600坪，新建工程包括兩棟摩天塔樓、一條聯通台北車站的高架步行台北長廊、多功能花園露台，以及大面積做為公共文化用途的公益客廳，其中C1大樓為55層樓高、D1大樓為74層樓高，總樓地板面積達17萬坪。

▲▼C1/D1開發大樓多功能公益設施完工示意圖。（圖／台北市政府提供）

三、東區門戶計畫

除了以改變台北車站周遭的「西區門戶計畫」之外，伴隨高鐵南港站通車、中研院主導的國家生技研究園區營運及國家會展中心陸續完工營運，柯文哲也於南港區拋出「東區門戶計畫」，一共提出八大構想，包括強化交通樞紐、打造國家生技產業廊帶、建構流行音樂及文創產業等，並自認其為任內第二亮點。

在東區門戶計畫當中，包括前台北市長郝龍斌推動的台北十大建設之一「台北流行音樂中心」，郝市府在2013年開工北基地，而柯文哲則在2016年進行南基地動工，北基地為可容納約5000人的「表演廳」，南基地則是「文化館」、「產業區」及容納3000人的戶外表演空間。

▲台北流行音樂中心。（圖／記者姜國輝攝）

此外，四鐵共構（捷運、高鐵、台鐵及轉運站）的南港車站，因評估東北角地帶的新北石門、萬里、金山到基隆市約莫200萬人口，會透過公路運輸到轉運站，加上高鐵、轉乘捷運等，被柯文哲視為重要基地，南港轉運站興建營運移轉（BOT）案於11月開工，預計2025年完工，打造往返基隆及宜花東地區的交通樞紐。

不僅如此，「東區門戶計畫」中最大的公辦都更案「南港之心」也在2022年啟動，由台鐵、北市府、潤泰創新與台北市住都中心共同合作，要興建一棟32層樓商辦、3棟37層樓住宅大樓，預計投資金額達350億元以上，估2029年完工。

但柯市府積極進行的「東區門戶計畫」，前台北市副市長黃珊珊過去就曾透露，目前台電無法在東區門戶計畫及相關區域的21處大型開發計畫案核供電力，而台電則將矛頭指向松湖變電所、玉成變電所未建成，但2個變電所完工期程分別是2029年和2031年，未來「東區門戶計畫」供電問題仍待新上任的蔣市府解決。

四、台北表演藝術中心

獲選2021年時代雜誌全球最佳百大景點、被CNN與英國衛報選為全球藝文亮點的台北表演藝術中心（北藝），從郝龍斌時代至柯文哲任內完工啟用，但過程中歷經近10年，包括遇到大包商理成營造倒閉導致停工，並與下游廠商產生債務糾紛。

柯文哲將北藝開幕視為重振士林商圈的一環，最終在2021年底竣工，2022年為開幕年，採取三階段營運規劃，第一階段為1至6月的分批試營運，第二階段7至9月開幕季，第三階段10至12月場地外租；而10月搭配白晝之夜，且碰上疫情後報復性出遊潮，湧入逾46萬人次，擠得當地水洩不通，計劃邀請巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）於2023年來台北共襄盛舉。

不過，北藝在試營運、開幕季期間，就爆出北藝館內標示不清、500組座椅破損、座椅前後排間距過窄、座位高低差影響視角、無障礙廁所不足，以及場地悶熱、漏水等爭議，仍待持續改善及優化。

▲台北表演藝術中心。（圖／記者林敬旻攝）

五、雙北1280定期票

柯文哲拋出2030年綠運輸預計可達70%，配合電動公車及電動機車的推廣，逐步達到淨零碳排放目標；但在柯文哲政績當中，最大爭議就是任內捷運成績幾乎可說是完全掛零，捷運南北環段動土不斷流標，僅信義東延段、萬大線動土，前者預估2023年完工。

柯文哲的交通政策以「使用者付費」為主，將路邊汽機車停車格納入收費，盼改善長期佔用停車位爭議，也因此引來汽機車駕駛不滿；但柯文哲以停管基金補貼公共運輸政策，與新北合作推出雙北1280月票，公車、捷運都包含在內，鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，自2018年4月16日起實施，至2022年5月底累計售出約1311萬張定期票，每月售票張數最高達34萬397張，每日有效卡數最高達32萬3780張。

不過在北捷連年虧損下，柯文哲也砍掉捷運票價8折優惠，將票價優惠改成常客優惠，飽受爭議。此外，柯文哲也拋出綠能交通政策，引進電動公車，截至2022年5月底，北市共計173輛電動公車上路，盼2030年達成公車全面電動化。

▲柯文哲任內推動雙北1280月票，適用範圍為台北捷運、新北捷運、台北市及新北市公車路線。（示意圖／記者林敬旻攝）

六、YouBike 2.0等共享交通運具

郝龍斌時代推行的YouBike共享單車，柯文哲上任後取消YouBike前30分鐘免費，民眾得自付5元，當時引起正反議論不斷，但也確實解決無車可借問題，另增加YouBike轉乘優惠，於北市YouBike站借車，1小時內雙向轉乘捷運或公車享有轉乘優惠5元；而柯市府也推動YouBike全面升級成2.0且擴增站點，截至2022年5月底已設置1082站。

不過，準台北市長蔣萬安選舉時喊出，要恢復YouBike前30分鐘免費政策，受到黃珊珊批評「草包政策」、搞錯免費與共享的輕重緩急，未來是否重回無車可用困境，也待蔣市府解決。

除了共享單車之外，台北市共享汽車自今年5月已有1750輛獲許可，每月平均使用次數4萬次；共享摩托車則有3家業者，至今許可1萬3306輛，每月平均使用次數70萬次。

▲北市YouBike1.0於12月3日全面退場，2.0接棒共享自行車服務。圖為民眾騎乘Youbike2.0自行車畫面。（圖／記者湯興漢攝）

七、綠色標線型人行道

柯文哲力推鄰里交通環境改善計畫，在巷弄大幅劃設「綠色標線型人行道」，讓民眾可以更加安全，保障行走空間，2020年6月完成全市施工。

而柯文哲2020年起加碼推「北市鄰里交通環境改善精進計畫」，導入交通寧靜區及通學巷概念，藉以達成整頓巷弄交通空間目標，並新增岔路警示標線納入規劃範圍，加強提醒用路人巷口路型以減速慢行，強化交岔路口行車安全，截至2022年11月底，共完成200里規劃及施作。

▲綠色標線型人行道。（圖／台北市政府提供）

八、五大市場改建

柯文哲過去屢次表示，如果只有30分鐘要認識一座城市，就去看它的市場，因為市場是城市生活的縮影，是我們的日常。柯文哲8年任內推動傳統市場改建，包括環南市場、第一果菜及魚類批發市場、南門市場、成功市場，以及北投市場，預計2023年至2030年先後完工開幕啟用，讓台北市傳統市場改頭換面。

此外，為解決無證攤販佔據道路違規營業，柯文哲任內更實施「攤販長期精進計畫」，透過管地、管人、管秩序的規範加強攤販管理，確保攤販營業秩序，提升鄰近社區整體生活品質，並以兼顧「消防」、「交通」、「環境」、「衛生」及「營業秩序」為前提，訂立相關規範。

一旦一年內發生3次重大食安或消保問題、街區居民連署過半提案該處不得擺設攤販，或是因市府建設需要或環境變遷及公共利益考量，就得以終止輔導，勒令攤販退場；當時由於為時任副市長黃珊珊提出，更使黃受到商圈市場的支持。

除了上述8項重大政績外，柯文哲團隊也將水源二三期都更、錢櫃火災RCA策進方案、心中山線型公園改造、二殯二期工程、三貓計畫等納入政績，但也包括飽受爭議的社子島城市願景、大巨蛋權利金議約，預計22日對外召開八周年記者會，象徵柯文哲市府告一段落，劃下8年句點。

▼環南市場改建模擬圖。（圖／台北市政府產發局提供）