我的房子該重建嗎？ 危老工作站免費法令諮詢助重建

▲臺北市危老工作站，不僅提供民眾免費諮詢，還協助評估住宅是否適合重建、修繕，一條龍服務，加速推進臺北市危老重建的進度。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者邱筱茜／採訪報導

臺北市老屋數量眾多，根據內政部統計，有近七成的房子屋齡在30年以上，為維護市民的居住安全，老屋的重建以及修繕成為現今重要的任務。

績優危老重建推動師柳慧燕表示，大部分諮詢者覺得房子多處油漆脫落、鋼筋露出，「只要每次地震一來他們就覺得很害怕，而且房子管線老舊很容易引發火災以及漏水問題，尤其四、五樓的老屋，最頂層的住戶常常飽受漏水之苦」。另外，她也指出老屋常見的問題除了地震耐震能力，還有頂樓防水、停車位及電梯需求。

▲臺北市近8成住宅屋齡在30年以上。（圖／記者姜國輝攝）

▲危老條例容積獎勵上限示意圖。(圖／建管處提供)

針對老屋整建維護，臺北市設有危老工作站(以建管處網站公告為準)，並且由危老推動師提供免費的諮詢服務，協助民眾評估住宅是否適合重建。

柳慧燕說明，「耐震初評就是幫房子做健康檢查，完成後至少可以獲得6％、8％容積獎勵，再加上其他容積獎勵，累積上限可達30%。」

▲▼危老推動師提供民眾免費的法令諮詢。（圖／記者姜國輝攝）

每個危老工作站都有危老推動師輪值，提供民眾免費的法令諮詢，除了都市更新及危老重建整合外，也有輔導公寓大廈管理組織、建築物外牆飾面修繕整新、老舊公寓增設電梯、耐震能力評估及階段性補強之社區輔導工作，經評估適用危老條例者，後續也會協助民眾提重建計畫申請書，且只有單一自然人住戶也可提出申請。柳慧燕舉例，有一個案子是單一地主，房子面積小，但因為申請危老重建，「原本只有兩層樓，申請後蓋起來變成五層樓。」

▲建築師兼績優危老重建推動師柳慧燕表示，老屋不僅外觀需要修繕，內部的管線、漏水問題更是不容忽視。（圖／記者姜國輝攝）

透過危老推動師種子的擴大培訓，增加了更多市民諮詢的資源，讓市民能夠更全面性的提升居住環境品質，欲申請危老重建，除了要先確認住宅為非歷史古蹟建築外，也需符合屋齡滿30年、建築低於結構安全性能評估及曾被通知限期拆除之其中一項條件，進一步諮詢可上臺北市建管處網站搜尋「危老重建專區」，便能搜尋危老工作站服務資訊，給自己安全的居住環境。