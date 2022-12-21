超級電腦預測：地球2100年面臨大滅絕　27%物種可能消失

▲研究團隊利用超級電腦預測，利用虛擬技術創造出2000個地球，觀察每個微小變化會如何演變成全球性災難。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者詹雅婷／綜合報導

科學家使用超級電腦針對地球未來80年進行模擬預測，結果發現，農業土地與資源過度使用，以及汙染與氣候變遷正對全世界造成永久改變，地球2100年將面臨大滅絕，將有27%動植物物種可能會消失。

綜合澳聯社、每日星報等報導，這項研究由歐盟委員會科學家斯特羅納教授（Giovanni Strona）與澳洲福林德斯大學布拉德蕭教授（Corey Bradshaw）主導，兩人與團隊利用超級電腦對地球未來80年進行模擬，利用虛擬技術創造出2000個地球，觀察每個微小變化會如何演變成全球性災難。

依據研究，部分虛擬地球遭遇全球暖化，有的則是模擬核戰或大規模小行星撞擊之後可能出現的核冬天（nuclear winter）。這份模擬預測也顯示，氣溫上升攝氏5至6度就足以消滅虛擬地球中大部分的生命。結果表明，到了2050年，10%物種將從地球上消失，到了2100年，這數字將大幅升至27%。

布拉德蕭更說，「今天出生的孩子活到70多歲的時候，將目睹成千上萬種動植物消失，包括小小的蘭花、小型昆蟲，到大象、無尾熊等標誌性動物。」

斯特羅納指出，「每當一個物種消失在我們的星球上時，我們失去的不僅僅是名單上的名字」，但由於建立現實的全球生態系統存在多重挑戰，讓研究團隊模型存在明顯侷限性。研究人員承認，這些虛擬地球模型不能完全準確預測地球的未來，不過相反地，這描述出「生態上合理的地球」上的逼真未來。