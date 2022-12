快訊／馬斯克宣布將請辭推特CEO　未來動向曝光

▲特斯拉執行長、推特老闆馬斯克。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

推特老闆馬斯克(Elon Musk)在台灣時間21日上午9時許發推文表示,「我一找到笨到能接下這份工作的人,就會辭去CEO職務!在那之後,我將負責軟體與伺服器團隊」。這是馬斯克在推特舉行投票之後,首度提及辭去推特執行長職務。

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.