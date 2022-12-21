越南女大生「台南蒸發」3天　北上服務60人賺逾16萬

▲原本新南向政策一片美意，如今卻變了調，反成仲介業者輸入賣淫女的管道。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

新南向政策是蔡政府上任以來，對東南亞國家大力推動的經貿策略，爭取國際參與度同時，也加深對東南亞的合作關係，但有人力仲介業者，蠱惑涉世未深的年輕學子，仲介她們前往各地應召站賣淫，本刊調查，近來類似案件頻繁發生，除了在台北市、桃園市外，日前台南市1名女大生因為失蹤多日，校方通報警方，經過幾日的全國大搜尋後，才發現原來該名女大生隱藏在台北市1間酒店上班，案件在當時社會引發輿論。

本刊調查，去年10月份，陳姓越南籍女大生遠渡重洋到我國台南遠東科技大學就讀，豈料，她竟才上了3天課後隨即人間蒸發，老師、同學多日遍尋不著女子蹤跡，因為擔心馬來西亞女大生遭男友勒斃案件重演，因此焦急向移民署、台南市警局報案。

而警方接獲報案後，隨即組成專案小組搜尋女大生蹤跡，無奈歷經多日苦調周遭監視器，仍未發現女大生身影，案件隨即發展成國際矚目事件，台南警察局長的方仰寧也到場指揮，最後在女大生家屬報案36小時後，警方於北市一處「樓鳳工作室」發現女大生竟在裡面賣淫，以1次2700元為代價，3天來已經服務超過60名客人。

▲台南東南亞籍女大生日前失蹤，引起社會譁然，警方追查竟發現女大生在台北市賣淫。

而當時面對偵訊，女大生一開始先否認是來台賣淫，經過勸說後，才緩緩道來自己因為家中經濟狀況不佳，所以想要賺「快錢」才下海，而應召站的業者鄭女，同時也是仲介女大生來台的仲介，她堅稱自己只有仲介女大生1人，但警方認為鄭女說法避重就輕、有所隱瞞，因此不排除背後有國際賣淫集團進行操控，全案將擴大調查。

本刊調查，新南向政策是蔡英文政府對外經貿戰略重要的一環，盼能重新定位台灣在亞洲發展角色，創造未來價值，並希望能和東南亞國家建立緊密合作關係，除了商業合作之外，也規劃了外籍生來台計畫，並對參與大專院校進行補助，盼能延攬外國人才。

但是新南向政策旨在促進我國與東南亞國家交流，政策一開始立意良善，但近年來，卻因為該項政策周邊配套措施不足，甚至有傳出多起科技大學配合「產學合作專班」，以「業界實習」為由，將外籍生們帶到工廠內當廉價勞工，如今更淪為跨國賣淫集團的秘密通道，若有關單位仍不重視，恐會讓台灣淪為外籍人士賣淫天堂。

▲本刊日前踢爆，有大學利用「產學合作」企劃，介紹外籍生到工廠當廉價勞工。

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