不爽沒包裹！莽男開飆管理員「我請的看門狗」　失控代價曝光

▲社區住戶不滿管理員表示「沒他的包裹」，就指著管理員辱罵「你是我請的看門狗」，代價出爐。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者蔡怡萍／台北報導

家住新北淡水某一社區的陳姓男子，到1樓管理室想領取他的包裹，不滿管理員向他表示「沒有包裹」，就指著鼻子氣憤飆罵「你是我請的看門狗」，管理員不甘受辱，報警提告，士林地院審結依公然侮辱罪，處陳男拘役10日，易科罰金1萬。

判決書指出，陳男供稱在2022年1月25日上午，有接到一名女子打電話來說有包裹送到，要他下樓拿，但他到管理室表示要領取時，管理員卻對他說「沒有他的包裹」，陳男頓時情緒失控，以手指著管理員辱罵「你是我請的看門狗」，管理員也怒了，報警對陳提告。

管理員說，當天陳男走進管理室，表示有接到電話指有包裹，他回答「我沒有打電話給你」，結果陳男就開始不斷咆哮，並用手狂指他罵「看門狗」，另一名管理員也有聽到，法官勘驗監視畫面，也有將整個過程錄音下來，犯行明確。

法官審結，認為陳男身為社區住戶，卻不與管理社區事務與安全的保全人員理性溝通，因細故即公然辱罵對方人格，又否認犯行，未向對方道歉、和解，依公然侮辱罪處拘役10日，易科罰金1萬，仍可上訴。