俄無人機又襲基輔　澤倫斯基：隨時準備好單挑普丁

▲澤倫斯基自從烏克蘭戰爭開打以來，就沒有離開過烏克蘭領土。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯19日朝烏克蘭首都基輔發動最新一波攻擊，烏軍透過Telegram表示，有9架俄羅斯的伊朗製Shahed無人機在基輔上空被擊落。另方面，烏克蘭總統澤倫斯基受訪時笑著表示，隨時準備好單挑俄羅斯總統普丁。

綜合路透、Newsweek報導，澤倫斯基接受法國新聞台La Chaine Info（LCI）訪問時談及俄烏戰爭，以及烏克蘭要如何應對俄羅斯在冬季對能源基礎建設的攻擊行動。

當被問及普丁是否對他（澤倫斯基）懷有敵意，或是這種敵意可能以何種形式出現時，澤倫斯基表示，「一個男人，真正的男人，如果他想給某人傳遞訊息，比如想揍他一頓，他會自己去做，不需要訴諸中間人，如果我有這種訊息要傳達給普丁，我會一個人去做」。

主持人羅切賓（Rochebin）追問，這是否代表澤倫斯基已經準備好「單挑」？澤倫斯基笑著回答，「是的，已經隨時準備好」。

另方面，澤倫斯基也提到，歐盟已批准對俄羅斯第9波制裁，但顯然施壓力道還要持續加大，基輔政府將與歐盟合作，確保現有制裁措施不會向俄羅斯發出錯誤訊息。他也說明，俄軍飛彈進一步攻擊烏克蘭基礎建設之後，大多數城市與地區都出現緊急停電的狀況。

基輔軍事當局表示，19日有9架俄羅斯的伊朗製Shahed無人機在基輔上空被擊落。目擊者稱，基輔市區與首都周邊地區傳出數聲爆炸聲響，市中心的舍甫琴科區（Shevchenkivskyi）發生火災。