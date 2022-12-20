不二家娃娃巧克力變icash！迷你印章塑膠棒超可愛　超商限量開賣

▲7-11將開賣限量「不二家娃娃可可icash2.0」，以巧克力棒實品等比例縮小。（圖／愛金卡公司提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

相信大家小時候一定都吃過「Peko醬巧克力棒」，而現在這款甜食變身為迷你icash2.0，以巧克力棒實品等比例縮小，連塑膠棒尾端的印章也真的可以蓋章，掛在包包上超級可愛，即日起於超商門市、線上限量開賣。

▲icash2.0晶片藏在背面的愛心卡片中。



愛金卡公司推出最新「不二家娃娃可可icash2.0」，以「不二家烘焙小廚師」為設計，外觀參考實品等比例縮小，不僅有可愛的Peko、Poko大頭造型，就連塑膠棒尾端的印章部分也真實呈現，真的可以蓋章，而icash2.0晶片就在背面的愛心造型卡片中，卡面印有化身烘焙小廚師的Peko醬，超可愛。

▲迷你Peko、Poko超可愛。



▲塑膠棒尾端的印章真的能蓋章。



「不二家娃娃可可icash2.0」即日起於7-11門市開賣，每個售價350元；如果衝門市買不到也別難過，博客來與7-11購物中心也將同步販售，Peko醬粉絲絕對不能錯過。

▲萊爾富聯名「黃阿瑪的後宮生活」推出2款新春福袋。（圖／萊爾富提供，下同）

萊爾富聯名「黃阿瑪的後宮生活」推出2款福袋新品，即日起於全門市搶先開賣「黃阿瑪的後宮生活招財福箱」，限量1萬箱、每箱599元，內含抽獎券和優惠DM各1張，還有黃阿瑪、嚕嚕、柚子等共8個角色的獨家小物隨機入袋，以及零食、糖果、飲品等5個隨機商品，再加碼「序號抽汽車」3次抽獎機會。

▲黃阿瑪行李箱超Q，粉絲一定要收。

另一款「黃阿瑪的後宮生活行李箱福袋」，限量3000組、每組1680元，將於2022/12/28起至2023/2/28期間開放預購（預計2023/1/16後即可取貨），內含抽獎券和優惠DM各1張，以及零食、糖果、飲品與日用品等5個隨機商品，再加碼6次「序號抽汽車」抽獎機會。

以上2款「黃阿瑪的後宮生活」福袋新品皆可與開運福袋同享超值大獎的驚喜，第1重「立即刮大獎」，有機會刮中iPhone14 128G、Sony 55型4K智慧顯示器、Celine AVA手袋、Dyson吸塵器或Nintendo Switch主機等獎品，還有超過30組免費商品或折扣商品；第2重「序號抽汽車」，要送出跨界休旅暢銷車款Honda HR-V (白)1台；第3重「會員遊戲獎」祭出總點數高達8千萬Hi點，以100%張張有獎的線上刮獎項，最高有機會獲得Hi-Life會員點數888888點(等值現金4444元)。