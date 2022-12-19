陸委會：未在授課要求背誦「四個堅持」　媒體斷章取義、惡意扭曲

▲陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

媒體19日報導，陸委會在移民專業人員訓練的課堂上，要求學員背誦總統蔡英文的「四個堅持」等兩岸關係論述。對此，陸委會強調，講授內容為政府的政策立場，從未要求學員背誦，也沒有入題施測之建議，「相關報導與事實不符，不僅斷章取義，且惡意扭曲，也未向本會查證，本會甚表遺憾與不滿。」

有媒體報導，陸委會在「111年度移民專業人員訓練」的課堂上，要求學員背誦總統蔡英文的「四個堅持」「四個必須」「三道防護網」等兩岸關係論述。報導也引述國民黨籍立委的說法，批評此行為是「政治教條、威權復辟」。

對此，陸委會表示，陸委會是受移民署及主辦單位委託，以「台灣地區與大陸地區人民關係條例暨香港澳門關係條例」為題派員授課，課程內容主要包含相關法令規範及最新修法動態。

陸委會指出，教材提及總統「四個堅持」、「四個必須」、「三道防護網」等部分，係為講述2019年中共提出「習五條」後兩岸最新情勢、政府政策立場及國安五法修法緣由，「相關內容從未要求參訓人員背誦，也無入題施測之建議。」

陸委會強調，陸委會就講授兩岸條例輔以政府施政重點，協助相關從業人員知悉兩岸法令修正前後關聯，完全屬於正常授課所必須，並無不妥，「媒體相關報導與事實不符，不僅斷章取義，且惡意扭曲，也未向本會查證，本會甚表遺憾與不滿。」