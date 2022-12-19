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慈濟全國首創蔬食護理之家　「媽咪寶寶回娘家運動會」親子同樂

▲▼ 寶寶運動會超萌到爆 現場失控比賽熱鬧滾滾 。（圖／大林慈濟醫院提供）

▲大林慈濟醫院產後理之家舉辦寶寶運動會，現場熱鬧滾滾 。（圖／大林慈濟醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

大林慈濟產後護理之家慶祝四週年，日前在醫院的大講堂舉辦「媽咪寶寶回娘家運動會」。只見疫情逐漸趨緩，不少父母親不畏寒冷，開心帶小寶貝出門參賽，一起見證孩子成長喜悅。現場報名參賽共有83組，全是在醫院出生的寶寶，比賽中家長們用玩具吸引小寶寶眼光，寶寶有的直衝往前爬行，有的直接坐在原地大哭，場外加油聲轉變成陣陣笑聲，現場溫馨又熱鬧。

▲▼ 寶寶運動會超萌到爆 現場失控比賽熱鬧滾滾 。（圖／大林慈濟醫院提供）

大林慈濟醫院副院長陳金城致詞時表示，大林設立產後護理之家，主要讓產婦在醫院生產完後，還能有一個舒適、安全、專業醫療團隊的照護地方，幫媽媽從產前檢查、到生產、寶寶出生，做一連貫優質的服務。

護理部副主任廖慧燕說，透過全國首創的全蔬食產後護理之家，致力推廣環保概念，用清淨無染的愛迎接新生命；在今天看到現場二百多人參加，給予團隊肯定，讓昨天加班做場地佈置的同仁都相當感動。

▲▼ 寶寶運動會超萌到爆 現場失控比賽熱鬧滾滾 。（圖／大林慈濟醫院提供）

產後護理之家護理長馮瑞伶說，今年舉辦的第二屆媽咪寶寶回娘家運動會，除了讓媽媽們重溫在大林產後護理之家的回憶，同時期盼藉由活動增進親子感情，讓親子同樂。這次活動設計包括寶寶向前衝、滾球大作戰、大力士搬運、釣魚等遊戲，除了訓練幼童的神經系統能夠達到階段性的需要，更能看出肢體協調性、平衝感、肌力耐受度、專注力。

▲▼ 寶寶運動會超萌到爆 現場失控比賽熱鬧滾滾 。（圖／大林慈濟醫院提供）

▲大林慈濟醫院產後護理之家第一位入住的寶寶 。（圖／大林慈濟醫院提供）

第一位入住產後護理之家的陳姓媽咪，一家三口趁著活動「回娘家」看看大家。先生說，女兒現在四歲了，回想當時入住的時候，感受這裡的環境優美又舒適，蔬食餐也相當好吃，因而留下深刻印象。

另一位林姓媽咪，同樣孩子在這裡產檢出生後，住進產後護理之家。女寶寶熙熙現已十個月，為了參加爬行比賽，媽媽還在家「特訓」一番，但沒想到，原本在家爬行一路順暢，開心追逐最愛的玩具狗，今天卻因為陌生環境而找不到方向及爸媽，坐在原地不動。媽咪說：「熙熙很棒，雖然一開始恐懼不安坐在原地，但後來還是一邊哭一邊努力爬到終點，有始有終的精神讓我很欣慰。」

在國立中正大學擔任老師的鄭姓媽咪，在求子多年後，第一胎女寶寶誕生而住進大林產後護理之家。原本對蔬食月子餐有著不夠營養的刻板印象，卻在入住之後愛上了蔬食。她說：「因為不曾三餐都吃素，直到住進這裡之後，發現蔬食也可以做得這麼精緻好吃，同時還有兼具醫療照護，讓媽媽可以安心又舒適的做月子，所以很喜歡這裡。」

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大林慈濟產後護理之家

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