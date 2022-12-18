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一陣大風斷線起飛…落難變「愛的破將」　OPEN將深夜臉書回應了

網搜小組／董美琪報導

「OPEN！大氣球遊行」17日下午在高雄夢時代前舉行，沒想到「OPEN將」大氣球傍晚因強風遭吹走，直到晚間9時許，才被人在大寮找到殘骸，主辦單位經確認證實是破掉的「OPEN將」。對此，「OPEN小將」粉絲團深夜發文回應。

▲▼open將找到了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲open將找到了。（圖／記者賴文萱翻攝）

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高雄夢時代前17日下午舉辦「OPEN！大氣球遊行，有OPEN家族、Hello Kitty、史努比等17顆大氣球一起遊行。不過主角「OPEN將」卻在傍晚5時多「準備下班」時，突然遭一陣強風吹斷繩索飛向天空。

▲▼open將大氣球突然噴飛高空消失，下落不明。（圖／翻攝自高雄點FB粉絲專頁）

▲open將大氣球突然噴飛高空消失，下落不明。（圖／翻攝自高雄點FB粉絲專頁）

主辦單位第一時間緊急通報市府與警方派人尋找，高雄市林園警分局員警於晚間9時多在大寮區路邊發現「OPEN將」破裂殘骸。

主辦單位獲悉派員確認，證實是破掉的「OPEN將」氣球，推測原因可能是氣溫、氣壓差升空造成破裂，所幸墜落處未造成人員受傷。

▲▼疑似OPEN大氣球殘骸。（圖／翻攝自FB粉專高雄點）

▲疑似OPEN大氣球殘骸。（圖／翻攝自FB粉專高雄點）

這起事件引起許多網友關注，也紛紛忍不住搞笑留言「愛的破將」、「OVER將」。「OPEN小將」粉絲團則在深夜發文報平安，「今天是全台最快樂的一天，OPEN在群眾的歡樂氣氛下嗨到最高點，直接飛太遠啦～也謝謝大家的關心，稍早OPEN已經返家囉！」並表示未來會以嶄新的造型再次與大家見面。

▼高雄夢時代前17日下午舉辦大氣球遊行。（圖／翻攝自Facebook／OPEN小將）

▲▼OPEN將,OPEN小將。（圖／翻攝自Facebook／OPEN小將）

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