過關斬將　台灣健行熊贏得兩岸電競賽冠軍

記者趙禕/上海報導

第四屆「匯海上─兩岸電競文化節」活動，今天在電競總決賽熱血沸騰的總決戰後完美收官，台灣健行熊戰隊擊敗上海的KST戰隊贏得冠軍。活動上，明年第五屆「匯海上─兩岸電競文化節」的吉祥物─靈兔，也公開亮相與現場和線上的觀眾見面。

▲「匯海上─兩岸電競文化節」電競總決賽今天在上海主會場普陀區大洋晶典•天安千樹舉行。（圖／記者趙禕攝）

受到兩岸新冠疫情反覆的影響，本屆活動歷時4個月，期間來自台北和上海兩個賽區130支業餘戰隊、780人，經過110餘場次的激烈撕殺，最後來自台灣的台灣健行熊戰隊一路過關斬將，捧得冠軍金杯；來自上海的KST戰隊獲得亞軍，台灣JTEAM戰隊和SUES戰隊則分別獲得季軍。

▲▼總決賽上兩岸選手透過雲端激烈撕殺。（圖／直播畫面截圖）

今天的活動透過線上直播，吸引了大批熱愛電競活動的網友圍觀，上線收看直播的觀眾達到83.58萬人，也有很多熱愛電競活動的年輕朋友到現場觀看總決賽。

▲主辦方的線上直播吸引了超過83萬人在線圍觀。（圖／記者趙禕攝）

▼現場也有很多熱愛電競活動的年輕朋友觀看競賽。（圖／記者趙禕攝）

在決出總冠軍之後隨即舉行頒獎典禮，上海市台辦副主任陽禮華、中共上海市普陀區區委常委魏靜在現場為冠軍隊台灣健行熊戰隊的代表頒發冠軍金杯和獎金，主辦單位也特別為在台北決賽分會場的健行熊戰隊成員安排雲領獎；上海市普陀區副區長王珏、上海市台辦交流處處長吳甲春、上海市文化和旅遊局港澳台辦主任鳳智則分別為獲得亞軍和季軍的隊伍頒獎。

▲頒獎典禮前的Cosplay演出非常引人注目。（圖／記者趙禕攝）

▼上海市台辦副主任陽禮華、中共上海市普陀區區委常委魏靜為冠軍隊代表頒獎。（圖／記者趙禕攝）



▲冠軍隊成員在台北分會場雲領獎。（圖／記者趙禕攝）

▼上海市普陀區副區長王珏為獲得亞軍的隊伍頒獎。（圖／記者趙禕攝）



▼上海市台辦交流處處長吳甲春、上海市文化和旅遊局港澳台辦主任鳳智為獲得季軍的隊伍頒獎。（圖／記者趙禕攝）

舉辦四年的「匯海上─兩岸電競文化節」活動已經成為兩岸交流的重要平台，兩岸青年們透過「英雄聯盟」遊戲的電競平台高手過招、以「武」會友，共同構建虛擬與現實並舉的活動交流模式。上海市普陀區副區長王珏表示，兩岸電競文化節從誕生起就是兩岸同胞彼此分享成就的象徵，通過「電競＋創意」、「傳統＋時尚」相結合，激發更多青年參與的熱情，為大家搭建展現能力、發揮智力的舞台。兩岸電競文化節必將為推動數字經濟發展、繁榮文化市場、拉動內需、促進就業以及上海電競之都的建設添磚加瓦。

▲上海市普陀區副區長王珏。（圖／記者趙禕攝）

台北市文化基金會董事長李斌也表示，電競文化已經成為青少年的主流文化，兩岸通過這樣的競賽活動互相交流、互相認識，未來也會產生互相合作的效果；舉辦四年的活動成就了一個品牌，他誠摯希望未來可以攜手為青年、為電競、為他們的未來，好好的交流，從多個面向互相合作。

▲台北市文化基金會董事長李斌。（圖／記者趙禕攝）

活動最後，明年第五屆「匯海上─兩岸電競文化節」的吉祥物，代表兔年的「靈兔」也由現場嘉賓啟動按鈕公開亮相與現場和線上的觀眾見面；參與活動的青年們也期待明年第五屆「匯海上─兩岸電競文化節」活動能夠走回線下，讓大家面對面的對壘、交流，為兩岸青年打造更好的交流、交往機會。

▲與會嘉賓及青年代表共同啟動按鈕，讓第五屆「匯海上─兩岸電競文化節」吉祥物「靈兔」與大家見面。（圖／記者趙禕攝）

本屆電競文化節由上海市人民政府台灣事務辦公室、上海市文化和旅遊局、上海市普陀區人民政府指導，普陀區人民政府台灣事務辦公室、普陀區文化和旅遊局主辦，普陀區人民政府長壽路街道辦事處協辦，上海丙火文化科技有限公司承辦。台灣東森新媒體Ettoday新聞雲是本項活動的支持單位。