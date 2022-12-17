快訊／20縣市低溫特報！北台灣「一片橘」6縣市急凍6°C↓

▲中央氣象局針對20縣市發布低溫特報。（圖／氣象局）

記者閔文昱／綜合報導

今（17）日寒流南下，各地氣溫明顯下降，今日至19日清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，易有10度以下氣溫發生。中央氣象局晚間10點36分發布低溫特報，今日至明（18）日台中以北、宜蘭、花蓮及金門有持續10度左右或6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，連江有持續6度左右氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。

今（17日）晚至明（18日）白天低溫區域

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【橙色燈號（非常寒冷）】

新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率；新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、花蓮縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】

南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

氣象局提醒，加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。