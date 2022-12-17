　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

最新疫苗受害救濟曝光！高中男生打BNT心肌心包膜炎獲2萬

▲醫護人員準備幫學生施打BNT疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

▲醫護人員準備幫學生施打BNT疫苗，資料照。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛生福利部最新一次疫苗受害救濟審議會議結果出爐！一口氣有10案核予救濟金，最高額給付30萬元有2人，其中一人死亡；另本次審議獲救濟案最年輕是一名高中男生，接種BNT疫苗後出現心肌心包膜炎，研判與疫苗相關核予救濟金2萬元。

根據疾管署公布預防接種受害救濟審議小組第192次會議紀錄，會議於11月10日召開總計審查89案，有10案核予救濟金，都是接種新冠疫苗，其中最多的是AZ疫苗6案，核予救濟金1萬至30萬元，另有2起接種BNT核予救濟金2萬、10萬，2起接種莫德納疫苗，核予救濟金14萬、30萬。

[廣告]請繼續往下閱讀...

給付案件中最高額為30萬有兩起，其中一起死亡。指揮中心發言人莊人祥說明，死亡個案為花蓮縣80多歲女性，接種莫德納疫苗6天後就醫，檢查結果顯示為急性心肌炎併心衰竭，並於後續不幸死亡。審查指個案屬高齡族群，並非接種疫苗後好發急性心肌炎之年齡層，且本身有高血壓、 糖尿病及腦中風等疾病史。惟其症狀發生時間 及臨床檢查結果仍無法確定與接種疫苗關連，最後核予救濟金30萬元。

另外一起是30多歲女性，依據病歷資料記載、臨床表現及 相關檢驗結果等研判，個案接種疫苗後出現症狀，其病程及相關檢驗結果符合血栓併血小板低下症候群臨床表現。研判其症狀與接種AZ疫苗（AZ）相關，核予救濟金30 萬元。

另外有一起年輕個案，是台中市10多歲高中男生，接種BNT疫苗4天後出現胸悶痛、噁心情形，經診斷為心肌心包膜炎，其症狀與接種BNT疫苗關，核予救濟金2萬元。

BNT2案

高雄市丁○○（編號：6630） 本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及相 關檢驗結果等研判，個案經診斷為格林巴利症候群，惟其症狀無法確定與接種 COVID-19 疫 苗（BNT）之關聯性，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」第 18 條第 1 項及其附表 嚴重疾病給付之規定，核予救濟金新臺幣 10 萬 元。

臺中市簡○○（編號：5828） 本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及 相關檢驗結果等研判，個案接種疫苗後 4 日出 現胸悶痛及噁心情形，經診斷為心肌心包膜 炎，其症狀與接種 COVID-19 疫苗（BNT）相 關，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議 辦法」第 18 條第 1 項及其附表其他不良反應 給付之規定，核予救濟金新臺幣 2萬元。

莫德納2案

花蓮縣李○○（編號：4017） 本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及 相關檢驗結果等研判，個案接種疫苗後6日就醫，檢查結果顯示為急性心肌炎併心衰竭。查個案屬高齡族群，並非接種 COVID-19 疫苗後好發急性心肌炎之年齡層，且本身有高血壓、 糖尿病及腦中風等疾病史。惟其症狀發生時間 及臨床檢查結果仍無法確定與接種 COVID-19 疫苗（Moderna）之關聯性，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」第 18 條第 1 項及其附表死亡給付之規定，核予救濟金新臺 幣 30 萬元。

桃園市謝○○（編號：2929） 本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及 相關檢驗結果等研判，個案接種疫苗後 14 日 20 因手腳麻、無力等情形送醫。相關檢驗及檢查結果符合格林巴利症候群之臨床表現。查個案 本身有高血壓、頸動脈狹窄及缺血性腦中風等多重慢性疾病史，惟其本次症狀仍無法確定與 接種 COVID-19 疫苗（Moderna）之關聯性， 依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦 法」第 18 條第 1 項及其附表嚴重疾病給付之規定，核予救濟金新臺幣14萬元。

AZ6案

花蓮縣葉○○（編號：3179） 本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及 相關檢驗結果等研判，個案接種疫苗後出現之症狀，經診斷為免疫性血小板低下。查個案接種疫苗前並無相關疾病史，研判其症狀無法確定與接種 COVID-19 疫苗（AZ）之關聯性，個案經反覆治療數月，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」第 18 條第 1 項及其附 表嚴重疾病給付之規定，核予救濟金新臺幣 10 萬元。

基隆市戴○○（編號：2678） 本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及 相關檢驗結果等研判，個案接種疫苗後 2 日出 現雙下肋疼痛情形，腹部電腦斷層檢查結果顯 示為脾梗塞。查個案無血栓相關疾病史，而依 據目前醫學實證顯示此年齡層於接種 COVID19 疫苗(AZ)後 27 日內靜脈血栓之發生率有上 升情形。綜上所述，個案之症狀無法確定與接 種 COVID-19 疫苗（AZ）之關聯性，依據「預 防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」第 18 條第 1 項及其附表其他不良反應給付之規定， 核予救濟金新臺幣 1 萬 5,000 元。

桃園市周○○（編號：3342） 本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及 相關檢驗結果等研判，個案接種疫苗後出現之 症狀，其病程及相關檢驗結果符合血栓併血小板低下症候群之臨床表現。研判其症狀與接種 COVID-19 疫苗（AZ）相關，依據「預防接種 受害救濟基金徵收及審議辦法」第 18 條第 1 項及其附表嚴重疾病給付之規定，核予救濟金 新臺幣 30 萬元。

高雄市黃○○（編號：3653） 本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及 相關檢驗結果等研判，個案接種疫苗後出現視 力模糊情形，經診斷為右眼中央視網膜靜脈阻 塞。個案之血小板檢驗結果不符合血栓併血小 板低下症候群之臨床表現。然查中央視網膜靜 脈阻塞屬罕見區域血栓，目前接種疫苗後發生 此症狀僅有個案報告記載，惟個案屬年輕族 17 群，且無特殊引發此症狀之潛在疾病史及危險 因子。其症狀無法確定與接種 COVID-19 疫苗 （AZ）之關聯性，依據「預防接種受害救濟基 金徵收及審議辦法」第 18 條第 1 項及其附表 其他不良反應給付之規定，核予救濟金新臺幣 1 萬 5,000 元。

臺中市郭○○（編號：3680） 本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及 相關檢驗結果等研判，個案本身有過敏性鼻 炎、蕁麻疹、氣喘及多重藥物過敏之疾病史。 本次接種疫苗後 5 分鐘即出現急性過敏症狀， 其症狀與接種 COVID-19 疫苗（AZ）相關，依 據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」 第 18 條第 1 項及其附表其他不良反應給付之 規定，核予救濟金新臺幣 1 萬元。

桃園市田○○（編號：2931） 本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及 相關檢驗結果等研判，依據申請書記載，個案 接種疫苗後 3 日出現全身無力情形，而後因症 狀加劇就醫。相關檢驗及檢查結果符合格林巴 利症候群之臨床表現，研判其症狀無法確定與 接種 COVID-19 疫苗（AZ）之關聯性，依據 「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」第 18 條第 1 項及其附表嚴重疾病給付之規定，核 予救濟金新臺幣 20 萬元。

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
33歲女偷走37萬名錶找不到！　掃描「下體」傳警報聲
王陽明辦改裝車聚！　台中大坑山區擠爆
暖氣壞掉了！　男囚「慘遭活活烤死」
輕傷卻被主帥送回家？　「法國主將」火大了
運彩老手預測「準確比數」！　世足季軍賽今晚開踢
快訊／機車自撞燒成廢鐵！　騎士當場慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

各「奴才」注意！新北毛寶貝耶誕趴24日登場…好禮現場大放送

寒流來襲勿輕忽！長者保暖、規律用藥量血壓　抗寒3步驟保平安

呈現小學生確診痛苦與心情　3部「疫情」短片奪兒童動畫獎

快訊／雨彈續炸！4縣市豪大雨特報　警戒區出爐

寒流今晚到明晨最兇猛！合歡山、中橫2路段　「下午5時預警封閉」

最新疫苗受害救濟曝光！高中男生打BNT心肌心包膜炎獲2萬

30多歲男家中昏迷死亡！法醫解剖驗PCR陽性「不排除重複感染」

快訊／連9天升溫！本土+15464、增40死　30多歲男家中昏迷亡

LIVE／睽違2年！「OPEN!大氣球遊行」重磅回歸　千人齊聚嗨翻高雄

全台唯一鐵路維修觀光機廠！潮州鐵道園區開幕　「首月免費入園」

太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐

球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

物流車出包飲料散滿地　他聽佛經後驚逃一劫！

挑戰15分鐘內吃3碗丼飯　女大胃王5分半完食奪冠

蔡康永考慮重啟《康熙來了》　曝小S見面第一句話：X！

女硬抱行李箱跨上後座　重心不穩慘摔友人笑翻

偷擠檸檬汁在睡著哥嘴裡　他被酸到臉扭曲瞬間清醒

高虹安才交保...地檢署升「黨旗」　民進黨籲：儘速查明真相

飼主左右手輕推「鴨胸」　牠看鏡頭搖擺超有節奏

《單身即地獄2》陽光女VS白淨女　爭人氣男芳心..圭賢：發生得好快！

各「奴才」注意！新北毛寶貝耶誕趴24日登場…好禮現場大放送

寒流來襲勿輕忽！長者保暖、規律用藥量血壓　抗寒3步驟保平安

呈現小學生確診痛苦與心情　3部「疫情」短片奪兒童動畫獎

快訊／雨彈續炸！4縣市豪大雨特報　警戒區出爐

寒流今晚到明晨最兇猛！合歡山、中橫2路段　「下午5時預警封閉」

最新疫苗受害救濟曝光！高中男生打BNT心肌心包膜炎獲2萬

30多歲男家中昏迷死亡！法醫解剖驗PCR陽性「不排除重複感染」

快訊／連9天升溫！本土+15464、增40死　30多歲男家中昏迷亡

LIVE／睽違2年！「OPEN!大氣球遊行」重磅回歸　千人齊聚嗨翻高雄

全台唯一鐵路維修觀光機廠！潮州鐵道園區開幕　「首月免費入園」

阿根廷天菜主將女友是「龍女郎」！擁抱成龍合照被挖出　網喊GG了

宇宙人方Q生日爽收「8888運彩」　開心宣布明年喜訊

入冬首波寒流來襲　航港局籲搭船旅客做好禦寒準備

歲末傳遞愛與溫暖！　台東縣府陪監護兒少圓夢...失親童重溫家庭

活化中興新村閒置廳舍　國發會創立全台最大創生育成基地

FTX破產滿月！幣安引發「大到不能倒」擔憂　比特幣摜破17000美元

潮州鐵道園區開幕　全台唯一50D大物車登場…打造旅遊新景點

侯友宜罕見連請5天假！　新北市府：市長私人行程

「魔笛」世界盃最後一舞　主帥公開慰留：再拚2024歐國盃

前任分3年鬆口「還是喜歡她」　大陸第一美胸回應…揭情變主因

南半球女王細肩帶彈奶 「我只是從沙發上坐下去」

生活熱門新聞

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

太玄宮打人　前學員爆料不只一次

麥當勞「1+1拔掉玉米湯」　內行分析：回不去了

好市多「1新規定曝光」！會員火大：爛到不行

好市多又出「冬季神鍋」！他一喝秒喊：再吃幾次

拿免費麵包7年…國一弟突拿2百喊1句　店長哭了

尪揹房貸！婆婆偷過戶給弟媳

小學國語「浪花真好看」找錯字　爸媽找不到

LINE「22款貼圖全免費」！隱藏版快下載

手腳冰冷4件事別做！喝酒取暖「嚴重恐失溫、猝死」

加碼熊好券到18號！他趕出「店家地圖」神炸

男子被控內褲賊UNIQLO道歉了

她目擊婆家真面目　秒悔婚提分手

人妻被灌醉啪啪已婚同事　進公司「倉庫又1次」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

全球最大圓柱水族箱爆了　滿街死魚

醫激推：做1運動性慾爆發！　多撐1分鐘「床上再加3分鐘」

張蘭認了決裂汪小菲！「母子斷絕聯繫」

客人搞錯地址　外送員趕送餐車禍亡

大咖天后跨年演出前「故意確診」！中鏢還炫耀發文

深夜震撼宣布！鴻海240億入股紫光　確定破局

陶晶瑩玩抖音開濾鏡：難怪小孩迷上

男記者請育嬰假「被長官轟出辦公室」

夫妻撿女棄嬰！長大帶回男友竟是「失散兒」

太玄宮打人　前學員爆料不只一次

麥當勞「1+1拔掉玉米湯」　內行分析：回不去了

吳怡農妻子照片曝光！身分是舞蹈老師

一線女星遭騙財騙色「18億財產一夜泡湯」！

2024最新民調出爐！侯友宜38.7%居首　全台除「一縣市」外都領先

更多

最夯影音

更多
太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐

太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐
球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

物流車出包飲料散滿地　他聽佛經後驚逃一劫！

物流車出包飲料散滿地　他聽佛經後驚逃一劫！

挑戰15分鐘內吃3碗丼飯　女大胃王5分半完食奪冠

挑戰15分鐘內吃3碗丼飯　女大胃王5分半完食奪冠

蔡康永考慮重啟《康熙來了》　曝小S見面第一句話：X！

蔡康永考慮重啟《康熙來了》　曝小S見面第一句話：X！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面