最新疫苗受害救濟曝光！高中男生打BNT心肌心包膜炎獲2萬

▲醫護人員準備幫學生施打BNT疫苗，資料照。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛生福利部最新一次疫苗受害救濟審議會議結果出爐！一口氣有10案核予救濟金，最高額給付30萬元有2人，其中一人死亡；另本次審議獲救濟案最年輕是一名高中男生，接種BNT疫苗後出現心肌心包膜炎，研判與疫苗相關核予救濟金2萬元。

根據疾管署公布預防接種受害救濟審議小組第192次會議紀錄，會議於11月10日召開總計審查89案，有10案核予救濟金，都是接種新冠疫苗，其中最多的是AZ疫苗6案，核予救濟金1萬至30萬元，另有2起接種BNT核予救濟金2萬、10萬，2起接種莫德納疫苗，核予救濟金14萬、30萬。

[廣告]請繼續往下閱讀...

給付案件中最高額為30萬有兩起，其中一起死亡。指揮中心發言人莊人祥說明，死亡個案為花蓮縣80多歲女性，接種莫德納疫苗6天後就醫，檢查結果顯示為急性心肌炎併心衰竭，並於後續不幸死亡。審查指個案屬高齡族群，並非接種疫苗後好發急性心肌炎之年齡層，且本身有高血壓、 糖尿病及腦中風等疾病史。惟其症狀發生時間 及臨床檢查結果仍無法確定與接種疫苗關連，最後核予救濟金30萬元。

另外一起是30多歲女性，依據病歷資料記載、臨床表現及 相關檢驗結果等研判，個案接種疫苗後出現症狀，其病程及相關檢驗結果符合血栓併血小板低下症候群臨床表現。研判其症狀與接種AZ疫苗（AZ）相關，核予救濟金30 萬元。

另外有一起年輕個案，是台中市10多歲高中男生，接種BNT疫苗4天後出現胸悶痛、噁心情形，經診斷為心肌心包膜炎，其症狀與接種BNT疫苗關，核予救濟金2萬元。

BNT2案

高雄市丁○○（編號：6630） 本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及相 關檢驗結果等研判，個案經診斷為格林巴利症候群，惟其症狀無法確定與接種 COVID-19 疫 苗（BNT）之關聯性，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」第 18 條第 1 項及其附表 嚴重疾病給付之規定，核予救濟金新臺幣 10 萬 元。

臺中市簡○○（編號：5828） 本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及 相關檢驗結果等研判，個案接種疫苗後 4 日出 現胸悶痛及噁心情形，經診斷為心肌心包膜 炎，其症狀與接種 COVID-19 疫苗（BNT）相 關，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議 辦法」第 18 條第 1 項及其附表其他不良反應 給付之規定，核予救濟金新臺幣 2萬元。

莫德納2案

花蓮縣李○○（編號：4017） 本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及 相關檢驗結果等研判，個案接種疫苗後6日就醫，檢查結果顯示為急性心肌炎併心衰竭。查個案屬高齡族群，並非接種 COVID-19 疫苗後好發急性心肌炎之年齡層，且本身有高血壓、 糖尿病及腦中風等疾病史。惟其症狀發生時間 及臨床檢查結果仍無法確定與接種 COVID-19 疫苗（Moderna）之關聯性，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」第 18 條第 1 項及其附表死亡給付之規定，核予救濟金新臺 幣 30 萬元。

桃園市謝○○（編號：2929） 本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及 相關檢驗結果等研判，個案接種疫苗後 14 日 20 因手腳麻、無力等情形送醫。相關檢驗及檢查結果符合格林巴利症候群之臨床表現。查個案 本身有高血壓、頸動脈狹窄及缺血性腦中風等多重慢性疾病史，惟其本次症狀仍無法確定與 接種 COVID-19 疫苗（Moderna）之關聯性， 依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦 法」第 18 條第 1 項及其附表嚴重疾病給付之規定，核予救濟金新臺幣14萬元。

AZ6案

花蓮縣葉○○（編號：3179） 本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及 相關檢驗結果等研判，個案接種疫苗後出現之症狀，經診斷為免疫性血小板低下。查個案接種疫苗前並無相關疾病史，研判其症狀無法確定與接種 COVID-19 疫苗（AZ）之關聯性，個案經反覆治療數月，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」第 18 條第 1 項及其附 表嚴重疾病給付之規定，核予救濟金新臺幣 10 萬元。

基隆市戴○○（編號：2678） 本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及 相關檢驗結果等研判，個案接種疫苗後 2 日出 現雙下肋疼痛情形，腹部電腦斷層檢查結果顯 示為脾梗塞。查個案無血栓相關疾病史，而依 據目前醫學實證顯示此年齡層於接種 COVID19 疫苗(AZ)後 27 日內靜脈血栓之發生率有上 升情形。綜上所述，個案之症狀無法確定與接 種 COVID-19 疫苗（AZ）之關聯性，依據「預 防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」第 18 條第 1 項及其附表其他不良反應給付之規定， 核予救濟金新臺幣 1 萬 5,000 元。

桃園市周○○（編號：3342） 本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及 相關檢驗結果等研判，個案接種疫苗後出現之 症狀，其病程及相關檢驗結果符合血栓併血小板低下症候群之臨床表現。研判其症狀與接種 COVID-19 疫苗（AZ）相關，依據「預防接種 受害救濟基金徵收及審議辦法」第 18 條第 1 項及其附表嚴重疾病給付之規定，核予救濟金 新臺幣 30 萬元。

高雄市黃○○（編號：3653） 本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及 相關檢驗結果等研判，個案接種疫苗後出現視 力模糊情形，經診斷為右眼中央視網膜靜脈阻 塞。個案之血小板檢驗結果不符合血栓併血小 板低下症候群之臨床表現。然查中央視網膜靜 脈阻塞屬罕見區域血栓，目前接種疫苗後發生 此症狀僅有個案報告記載，惟個案屬年輕族 17 群，且無特殊引發此症狀之潛在疾病史及危險 因子。其症狀無法確定與接種 COVID-19 疫苗 （AZ）之關聯性，依據「預防接種受害救濟基 金徵收及審議辦法」第 18 條第 1 項及其附表 其他不良反應給付之規定，核予救濟金新臺幣 1 萬 5,000 元。

臺中市郭○○（編號：3680） 本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及 相關檢驗結果等研判，個案本身有過敏性鼻 炎、蕁麻疹、氣喘及多重藥物過敏之疾病史。 本次接種疫苗後 5 分鐘即出現急性過敏症狀， 其症狀與接種 COVID-19 疫苗（AZ）相關，依 據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」 第 18 條第 1 項及其附表其他不良反應給付之 規定，核予救濟金新臺幣 1 萬元。

桃園市田○○（編號：2931） 本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及 相關檢驗結果等研判，依據申請書記載，個案 接種疫苗後 3 日出現全身無力情形，而後因症 狀加劇就醫。相關檢驗及檢查結果符合格林巴 利症候群之臨床表現，研判其症狀無法確定與 接種 COVID-19 疫苗（AZ）之關聯性，依據 「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」第 18 條第 1 項及其附表嚴重疾病給付之規定，核 予救濟金新臺幣 20 萬元。