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大陸 大陸焦點 特派現場

劉兆玄今出席兩岸企業家峰會　蘇州台商：儘速恢復兩岸往來交流

▲▼ 劉兆玄、兩岸企業家峰會 。（圖／翻攝 北京電視台）

▲ 劉兆玄一行人出訪大陸。（圖／翻攝 北京電視台）

記者任以芳／北京報導

兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄一行人剛結束蘇州參訪，今(17)日出席南京參加南京企業家峰會永遠會址啟用儀式。針對未來台商如何因應當前大陸內外環境變化，日前蘇州各台商協會會長一致認同，「疫情趨緩後，應儘速恢復兩岸人員往來及交流」，目前台商經營困難產業外移情況明顯，留在大陸台企必須盡快轉型升級。

劉兆玄一行人14日到15日參訪蘇州，會見蘇州市委書記曹路寶，雙方就蘇州與台灣經貿文化交流與蘇州台商投資經營情形交換意見，與蘇州台商協會代表舉行座談會，由蘇州台商協會謝清福會長率同蘇州各區台商協會會長等共11人出席。

針對未來台商如何因應當前大陸內外環境變化，各台商協會會長提出六項建議：

一、疫情趨緩後，應儘速恢復兩岸人員往來及交流。

二、台商面臨營運困難移出大陸情形日增，留在大陸發展之台商必須找尋新的發展機會，並儘快進行轉型升級。

三、大陸面臨勞動力減少、技術人才缺乏、環保安檢及社保等新法規，以及中美貿易摩擦等，造成成本增加及經營困難。

四、台商應掌握大陸內需市場蓬勃發展趨勢，致力擴大內需服務業市場商機，包括環保節能、智能製造等新興產業。鑒於全球供應鏈發生斷鏈重組，應加強與大陸國企和民企之供應鏈合作，深化雙方融合發展。

五、未來希望加強輔導中小企業加入供應鏈合作，爭取當地政府政策及資源支持。

最後，各台商會長期希望峰會作為媒合平台，協助台陸雙方企業進一步擴大合作商機。

▲▼ 劉兆玄、兩岸企業家峰會 。（圖／翻攝 北京電視台）

▲　劉兆玄一行人結束北京行程，轉往南京和廈門參訪。（圖／翻攝 北京電視台）

劉兆玄則回應，各台商會長提出建議和本會推動兩岸產業合作之方向契合。峰會將進一步與陸方溝通，並採取「試項試點、先試先行、複製擴大」的模式，選定適當項目如電動車等，推進兩岸產業鏈的深度合作。

但他也強調，「涉及政府事務的部分，本會將基於產業利益以適當方式代為表達。峰會雖屬民間企業組織，不涉入公權力領域。」後續將協助台商瞭解大陸經濟產業政策、協助改善經營環境，與當地企業及主管單位進行交流合作。

劉兆玄一行人今上午參加南京企業家峰會永遠會址啟用儀式，出席峰會創新發展研討會，之後轉往福建參訪，預計19日出席漳州參加古雷石化投入商業運營儀式，接著前往廈門參加20日兩岸企業家年會。

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