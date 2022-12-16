陸坦承：國內疫情反彈對11月經濟恢復造成一定影響

▲大陸疫情爆發。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國家發改委16日坦承，其國內疫情反彈對11月份的經濟穩定恢復造成一定影響。不過，發改委也強調，隨著疫情防控優化措施的持續落實，穩經濟各項政策效應逐步釋放，經濟增速有望持續回升。

發改委16日上午針對近期防疫政策調整與經濟走勢發文，稱疫情反彈對11月的經濟穩定恢復造成一定影響，「消費、服務業發展受到制約，外貿進出口出現回落，製造業企業預期有所走弱。」

發改委提到，面對新情況新挑戰，各地區各部門適應疫情防控新形勢和新冠病毒變異新特點，落實優化疫情防控「二十條」和「新十條」等措施，不斷提升防控的科學性、精準性，有利於暢通經濟循環、促進市場需求恢復。

發改委指出，同時，加力實施穩經濟一攬子政策和接續措施，紮實推進政策性開發性金融工具、設備更新改造專項再貸款和財政貼息、擴大製造業中長期貸款投放等落實落地。

發改委強調，其國內經濟經受住了超預期衝擊因素的影響，展現出較強韌性和潛力，發展質量穩步提升，就業物價基本平穩，經濟回穩向好的趨勢沒有改變，「隨著疫情防控優化措施的持續落實，穩經濟各項政策效應逐步釋放，經濟增速有望持續回升。」

發改為還說，將持續推進穩經濟一攬子政策和接續措施落地見效，發揮推進有效投資重要項目協調機製作用，進一步加快政策性開發性金融工具資金投放使用和基礎設施項目建設，「我們將加強各類政策協調配合，形成共促高質量發展的政策合力，推動經濟運行整體好轉，實現質的有效提升和量的合理增長。」