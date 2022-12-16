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大陸 大陸焦點 特派現場

夫妻撿女棄嬰撫養！長大帶回男友竟是「失散兒」　網驚：緣分太妙

▲嬰兒，新生兒，懷孕，小孩，寶寶，小寶貝，孩童，小生命，幼兒，baby。（圖／pixabay）

▲一對夫妻多年前因兒子走失遍尋不著，偶然間撿到一名女棄嬰撫養。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

大陸一對夫妻多年前因兒子走失，之後在偶然的機緣下，他們收養了一個女棄嬰，如今養女已長大，沒想到帶回家的男友，竟就是父母失散多年的兒子，如今2人已走入婚姻的殿堂，讓網友驚呼「緣分妙不可言」。

綜合陸媒報導，福建龍岩一對夫婦的兒子多年前走失，夫妻倆想盡辦法仍遍尋不著。之後，某天他們在家門口的馬路口，發現了一個女棄嬰，於是便收養了她，把她當成自己的孩子，也彌補了多年心中的遺憾。

女孩大學畢業後離家出外工作並交了男朋友，某天帶男友回家見父母，沒想到竟是父母失散多年的兒子，如今小倆口也在眾人祝福下步入婚姻的殿堂。

夫妻撿回棄嬰…養女長大帶回男友竟是「失散多年親兒」　網驚呼：緣分太妙

▲如今養女長大了，沒想到帶回家的男友，竟然就是父母失散多年的兒子。（圖／翻攝快看視頻）

故事曝光後，不少網友紛紛留言驚呼「這比買彩票中500萬還開心啊，好人好報，親親愛愛一家人了，沒有婆媳矛盾」、「緣分妙不可言」、「電視劇都不敢這麼拍，這個善果結的真好，圓滿了」、「上天安排！茫茫大海，能這麼巧嗎」、「這真的不是一家人，不進一家門」。

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