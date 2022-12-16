8℃極凍寒流倒數！　下週估有「冷氣團」接力：持續滿長一段時間



記者葉國吏／綜合報導

今天台灣受到鋒面影響，全台各地有雨，基隆北海岸、大台北地區下雨時間長；南部地區降雨則較為局部。不過入夜後寒流接力將逐步降溫，氣象達人彭啟明發文透露，下周還有冷氣團來襲，北部可能長時間都在15度以下。

▲衛星雲圖。（圖／中央氣象局，下同）

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氣象達人彭啟明在臉書發文「今鋒面通過明迎寒流 下周一二回溫下周三冷氣團南下」指出，從昨天開始大陸冷氣團減弱之後，各地氣溫逐漸回升，今天清晨的低溫相較於昨天也回升2-3度。而同時在昨日夜間開始，台灣東方海面逐漸有低壓鋒面建立，大氣逐漸轉不穩定，預估今天在華南沿海到台灣海峽會不斷有雲系發展並且向東通過台灣，全台都有機會出現局部短暫陣雨，仍然會是以北部地區的降雨會比較明顯，中南部則是在山區受到地形影響，累積雨量會比較多。

明天開始北方的強冷空氣南下，為台灣帶來寒流影響，天氣方面由於中層水氣仍多並持續在通過，北部、東半部地區仍是陰天有短暫陣雨，中南部平地多雲，山區也有短暫陣雨，但是入夜之後北方的乾空氣移入，水氣會逐漸減少，天氣會明顯好轉。氣溫則是會顯著下滑，白天氣溫不會上升反而是一路的降溫，晚間到周日清晨，北部、東北部低溫8-10度，中南部11-14度，感受上十分寒冷。

▲雷達回波圖。

周六晚間到周日一整天是冷空氣最強的時候，而在大氣轉乾以後，預估周日各地都會是多雲到晴的好天氣，只有在迎風面北海岸至東北角、東半部才有局部零星降雨的機會，氣溫方面北部、東北部全天都介於8-11度之間，中南部、花東白天會稍微回升，不過涼冷的感覺也相當明顯，到了周日晚間除了受到冷空氣影響，還要留意輻射冷卻加成影響，各地仍然容易出現10度以下的低溫。提醒大家在周末寒流影響期間，務必要做好保暖工作，而另外提醒家中如果有開暖氣，記得不要開得太強，避免外出時室內外溫差過大而對身體健康造成影響。

下周一開始冷空氣會逐漸減弱，到下周二北部高溫回升至19-20度，中南部、花東22-24度，但是很快到下周三，又會有北方的冷空氣向南侵襲，強度雖然比這次寒流還弱，不過預估也會是一次的冷氣團事件，目前看來下一波的冷空氣影響會持續滿長一段時間，北部可能會有長時間氣溫都在15度以下的現象，中南部地區則是要留意日夜溫差大，尤其南部地區早晚的氣溫變化容易超過10度，因此雖然各地天氣較穩定，但早晚氣溫都還是偏冷，記得相關的保暖工作仍然要做到位。