　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

8℃極凍寒流倒數！　下週估有「冷氣團」接力：持續滿長一段時間


記者葉國吏／綜合報導　

今天台灣受到鋒面影響，全台各地有雨，基隆北海岸、大台北地區下雨時間長；南部地區降雨則較為局部。不過入夜後寒流接力將逐步降溫，氣象達人彭啟明發文透露，下周還有冷氣團來襲，北部可能長時間都在15度以下。

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲衛星雲圖。（圖／中央氣象局，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象達人彭啟明在臉書發文「今鋒面通過明迎寒流 下周一二回溫下周三冷氣團南下」指出，從昨天開始大陸冷氣團減弱之後，各地氣溫逐漸回升，今天清晨的低溫相較於昨天也回升2-3度。而同時在昨日夜間開始，台灣東方海面逐漸有低壓鋒面建立，大氣逐漸轉不穩定，預估今天在華南沿海到台灣海峽會不斷有雲系發展並且向東通過台灣，全台都有機會出現局部短暫陣雨，仍然會是以北部地區的降雨會比較明顯，中南部則是在山區受到地形影響，累積雨量會比較多。

明天開始北方的強冷空氣南下，為台灣帶來寒流影響，天氣方面由於中層水氣仍多並持續在通過，北部、東半部地區仍是陰天有短暫陣雨，中南部平地多雲，山區也有短暫陣雨，但是入夜之後北方的乾空氣移入，水氣會逐漸減少，天氣會明顯好轉。氣溫則是會顯著下滑，白天氣溫不會上升反而是一路的降溫，晚間到周日清晨，北部、東北部低溫8-10度，中南部11-14度，感受上十分寒冷。

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲雷達回波圖。

周六晚間到周日一整天是冷空氣最強的時候，而在大氣轉乾以後，預估周日各地都會是多雲到晴的好天氣，只有在迎風面北海岸至東北角、東半部才有局部零星降雨的機會，氣溫方面北部、東北部全天都介於8-11度之間，中南部、花東白天會稍微回升，不過涼冷的感覺也相當明顯，到了周日晚間除了受到冷空氣影響，還要留意輻射冷卻加成影響，各地仍然容易出現10度以下的低溫。提醒大家在周末寒流影響期間，務必要做好保暖工作，而另外提醒家中如果有開暖氣，記得不要開得太強，避免外出時室內外溫差過大而對身體健康造成影響。

下周一開始冷空氣會逐漸減弱，到下周二北部高溫回升至19-20度，中南部、花東22-24度，但是很快到下周三，又會有北方的冷空氣向南侵襲，強度雖然比這次寒流還弱，不過預估也會是一次的冷氣團事件，目前看來下一波的冷空氣影響會持續滿長一段時間，北部可能會有長時間氣溫都在15度以下的現象，中南部地區則是要留意日夜溫差大，尤其南部地區早晚的氣溫變化容易超過10度，因此雖然各地天氣較穩定，但早晚氣溫都還是偏冷，記得相關的保暖工作仍然要做到位。

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
快訊／輔大疑遭放炸彈！　兇手是前北市議員
瘋傳3女共侍1夫！20歲網紅「遠嫁非洲」消失半年近況曝
林襄出外景到一半「急就醫」！　淚眼：受不了
檢調全面抄查高虹安！　偵訊19小時全紀錄
世足最後2戰！法國、克國爆多人搶　最高賠率400
快訊／台積電大跌14元至466.5！　台股重挫逾260點摜破
大安區「英文女老師」失蹤　警見浴室1幕追出無屍奇案
快訊／情侶雙載中山南路撞路燈！　18歲男友身亡
冠軍賽能踢嗎？　梅西拉傷缺席阿根廷對抗訓練

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

手刀搶票！台鐵春節加開287班次「紅眼列車7折」　12／21起開搶　

8℃極凍寒流倒數！　下週估有「冷氣團」接力：持續滿長一段時間

麥當勞調漲「1+1」移除必點飲品　網友崩潰喊：還我！

周末就是冷！專家「毫無懸念」提醒　入夜降溫2點要注意

「冰凍寒流」倒數！　今起先濕再乾「2波低溫點」曝光

4生肖2023年愛情運旺　屬狗紅鸞星閃耀、對異性吸引力高

極凍寒流來襲！　鄭明典：午後影響就開始「降溫速度」很有感

麥當勞調漲前爆單　客人卻苦等吃不到！外送員揭做這件事能加快

極寒冷！寒流今晚來襲最低不到6℃　下周還有10℃以下強冷空氣

正妹拿咖啡搭捷運　遇怪客湊上：給我喝一口！後續震驚2千人

影片對比太玄宮巴掌之謎　12下無聲甩手還原現場

梁詠琪唱24年前經典歌《膽小鬼》　阿杜《他一定很愛你》沙啞聲線..超回憶殺！

光洙曾答錯李先彬的歌　她怒：以為他很常聽！..自己也答錯XD

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

新視角曝光！太玄宮乩童用力一擊「超響」女信眾秒摀臉退旁邊　

宮主哽咽喊「努力卻被扭曲」　中壇元帥：你們的考題來了

開箱「好萊塢環球影城」　體驗電影片場超真實！

姆巴佩遭狠鏟仍神傳建功　法國2比0挺進決賽！

花蓮發生規模6.2地震　最大震度5級

球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

手刀搶票！台鐵春節加開287班次「紅眼列車7折」　12／21起開搶　

8℃極凍寒流倒數！　下週估有「冷氣團」接力：持續滿長一段時間

麥當勞調漲「1+1」移除必點飲品　網友崩潰喊：還我！

周末就是冷！專家「毫無懸念」提醒　入夜降溫2點要注意

「冰凍寒流」倒數！　今起先濕再乾「2波低溫點」曝光

4生肖2023年愛情運旺　屬狗紅鸞星閃耀、對異性吸引力高

極凍寒流來襲！　鄭明典：午後影響就開始「降溫速度」很有感

麥當勞調漲前爆單　客人卻苦等吃不到！外送員揭做這件事能加快

極寒冷！寒流今晚來襲最低不到6℃　下周還有10℃以下強冷空氣

正妹拿咖啡搭捷運　遇怪客湊上：給我喝一口！後續震驚2千人

快訊／輔大遭放炸彈！怪叔叔留字條：內含濕背秀　前北市議員幹的

綠衫軍恐怖完全體來了！　最強防守怪物威廉斯周六復出

吉田正尚加盟紅襪英文自介很緊張　松板「抗寒」警報引爆笑

女警值勤高喊「內褲會被撕壞」　和男人壞壞對話全露出

高虹安助理費案有先例？　媒體人節錄吳成典案判決：大家自行套用

小三被正宮抓包跳窗逃　人夫家族群組喊「想擁有兩人」！下場慘

擦亮台中南屯「超級蛋黃區-五期」

開囤了！超商連3天搶「23元大杯美式」　可以寄杯、無兌換期限

「理想之城」CP值高　10分內到台南高鐵特區

10月登記過就有！「熊好券2.0再加碼」他一看超驚喜：真的多200元

高鐵女乘客深U超兇！東西半球「9秒噴晃片」曝光…

生活熱門新聞

小學國語「浪花真好看」找錯字　爸媽找不到

她目擊婆家真面目　秒悔婚提分手

激戰2分鐘沒了！人妻忍到崩潰：才30歲而已

男友狂逗弄「硬了在想什麼？」妹子曝超悲結局

快訊／被太玄宮抹惡意剪輯　攝影師不忍了

極凍寒流來襲！　鄭明典：午後開始影響

明起「雨很多」但有好消息　4天預測圖曝

麥當勞調漲1+1移除必點飲品　網崩潰

女率獼猴大軍上柴山　畫面超驚人

12星座「局勢開始展露曙光」！年末運勢一次看

小女孩狂偷超商糖果　店長決定留一張紙條

新視角曝光！太玄宮乩童用力一擊「超響」

北一女校慶「建中生缺課多」　男校師：還以為公車坐錯站

「冰凍寒流」倒數！　今起先濕再乾「2波低溫點」曝光

更多熱門

相關新聞

周末就是冷！　專家提醒入夜降溫2點要注意

周末就是冷！　專家提醒入夜降溫2點要注意

今天台灣受到鋒面影響，全台各地有雨，基隆北海岸、大台北地區下雨時間長；南部地區降雨則較為局部。不過入夜後寒流接力將逐步降溫，氣象達人彭啟明「毫無懸念」的發文提醒，除了週末就是冷以外，還要留意境外空污。

「冰凍寒流」倒數！　今起先濕再乾「2波低溫點」曝光

「冰凍寒流」倒數！　今起先濕再乾「2波低溫點」曝光

極凍寒流來襲！　鄭明典：午後開始影響

極凍寒流來襲！　鄭明典：午後開始影響

寒流今晚來襲最低不到6℃　下周還有10℃以下強冷空氣

寒流今晚來襲最低不到6℃　下周還有10℃以下強冷空氣

今越晚越濕冷！　鋒面、寒流接力來襲「極寒8℃」

今越晚越濕冷！　鋒面、寒流接力來襲「極寒8℃」

關鍵字：

氣象彭啟明

讀者迴響

熱門新聞

小學國語「浪花真好看」找錯字　爸媽找不到

她目擊婆家真面目　秒悔婚提分手

余皓然校花女兒「前衛造型」登雜誌

高虹安移送遭大罵貪汙犯！反應曝光

激戰2分鐘沒了！人妻忍到崩潰：才30歲而已

阿嬤不肯裝鐵門「庭院變免費停車場」！1招保證擊退

直擊！北京火葬場大爆滿

世界盃現場「竟播天團中文歌」網一聽超驚喜

爺開車突然低血糖昏迷　1歲孫伴屍16小時死

AV導演分析露點照是本尊　郭鬼鬼回應

新竹市長恐補選？她揭5關要過不容易

男友狂逗弄「硬了在想什麼？」妹子曝超悲結局

搭公車頭伸出窗外　7歲弟撞柱慘死

麥當勞早餐「1系列」熱銷9年確定停賣

私密片外流假的啦　郭鬼鬼報案後更無奈

更多

最夯影音

更多
影片對比太玄宮巴掌之謎　12下無聲甩手還原現場

影片對比太玄宮巴掌之謎　12下無聲甩手還原現場
梁詠琪唱24年前經典歌《膽小鬼》　阿杜《他一定很愛你》沙啞聲線..超回憶殺！

梁詠琪唱24年前經典歌《膽小鬼》　阿杜《他一定很愛你》沙啞聲線..超回憶殺！

光洙曾答錯李先彬的歌　她怒：以為他很常聽！..自己也答錯XD

光洙曾答錯李先彬的歌　她怒：以為他很常聽！..自己也答錯XD

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

新視角曝光！太玄宮乩童用力一擊「超響」女信眾秒摀臉退旁邊　

新視角曝光！太玄宮乩童用力一擊「超響」女信眾秒摀臉退旁邊　

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面