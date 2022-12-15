曾登江蕙演唱會表演！小小鼓手呂岳駿長大了　歌聲令人感動

▲曾登江蕙演唱會表演！小小鼓手呂岳駿長大了，演唱「給父母的歌」令人感動。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

7年前曾登上二姊、台語天后江蕙告別演唱會的視障「幸福小鼓手」呂岳駿長大了！日前周大觀文教基金會在台中啟明學校舉辦第25屆全球熱愛生命獎章得主會師交流活動，呂岳駿現身與熱音社團表演打鼓，並演唱喜愛的台語歌曲「親愛的謝謝你」、「給父母的歌」，情感真切、歌聲動人獲得滿堂彩。

呂岳駿出生時因腦瘤壓迫損及視神經雙眼全盲，雖然看不見，但從小的夢想就是站上大舞台表演打鼓！8歲時在搖滾樂團「四分衛」鼓手緯緯教導下，在33天內學會打爵士鼓，還站上一千人大舞台表演，過程被拍成紀錄片《幸福小鼓手》，至今已經超過200萬點閱。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲天后江蕙封麥演唱會2015年在高雄巨蛋舉辦倒數第三場時，就請來呂岳駿當嘉賓。（圖／寬宏藝術提供）



天后江蕙封麥演唱會2015年在高雄巨蛋舉辦倒數第三場時，就請來呂岳駿當嘉賓。江蕙在家看到呂岳駿的視頻感動大哭。當時在台上的江蕙對岳駿說：「雖然你看不見，但在座有一萬多個人。你要不要聽看看一萬個人的掌聲？」全場爆出熱烈掌聲，江蕙再說：「這一萬個人的掌聲都是給你的喔。」氣氛感人。

啟明學校表示，岳駿目前就讀高一，也是熱音社成員，擔任鼓手以及主唱，即使多年過去，他依舊樂觀、努力學習，一步步往自己登上大舞台夢想邁進。