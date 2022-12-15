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學者估下波疫情：單日不超過2萬例　新冠何時「降第4類」中國成關鍵

▲▼台大公衛教授陳秀熙。（圖／記者洪巧藍攝）

▲台大公衛教授陳秀熙。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內新冠疫情連續7天升溫，雖然每天仍維持1萬多例病例，但和上周同日相較都有些微增加，疫情有反轉跡象。台大公衛教授陳秀熙今(15)日表示，台灣經歷自然感染與疫苗接種，這三到五個月間社區免疫保護力達60%，接下來一波疫情估計單日確診不會超過2萬例以上。另新冠目前仍為第五類法定傳染病，降第四類的時間點和中國大陸疫情狀況

台灣大學科學防疫中心今（15）日舉辦Saving the Children from Crisis兒童援助及專業倡議活動，陳秀熙接受媒體訪問表示，在BA.5疫情後，隨著新興變異株侵襲，本就會再有一小波疫情上升，全世界皆如此。由於國內經歷BA.2、BA.5疫情，加上接種疫苗，社區免疫保護力達60%，接下來可能有小型的社區流行，但不會像過去兩波，單日確診超過2萬例以上。

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陳秀熙指出，其他國家像是中國大陸先前還沒有感染，如果又開放，就可能會造成比較多的感染，還有歐美各國情況，都會影響政府的小三通政策、如何因應境外移入進來的大量旅客以及跨年、春節等群聚活動。

陳秀熙指出，中國大陸估計要到明年三月、四月份才會知道真正的疫情有沒有受到控制，如果大陸疫情可以在3月份獲得控制，我國就可以考慮新冠流感化、法定傳染病5級降為4級，但大陸疫情如果沒有控制住，可能要等到六月，才有辦法完全降為4級。

陳秀熙強調，中國大陸疫情跟台灣是否降級與否非常有關聯，中國人口數太多，即使有大量方艙醫院，能否因應後續中重症能量，是一個挑戰，且中國大陸大部分民眾都沒有接種次世代疫苗，社區免疫保護力令人擔憂，呼籲目前仍在陸的台灣民眾一定要提高警覺，特別脆弱、高風險族群，一定要做好防疫措施；若能利用民間組織，協助台商接種疫苗，對於未來春節這段時間的防疫會有很大助益。

▲▼台大公衛教授陳秀熙。（圖／記者洪巧藍攝）

▲台大公衛教授陳秀熙。（圖／記者洪巧藍攝）

而針對Saving the Children from Crisis活動，陳秀熙表示，全球在歷經三年新冠疫情後爆發僵持近九個月俄烏戰爭，戰火與新冠疫情的雙重打擊不僅對烏克蘭人民在基礎生活與人道安全造成重創，對兒童脆弱族群更造成戰火孤兒與身體傷殘立即威脅以及身體與心理深遠的影響。

在當前戰火嚴峻威脅下，聯合國兒童基金會表示烏克蘭兒童在戰爭之下面臨生心理創傷與中斷教育，已造成嚴重兒童人道危機。烏克蘭家庭與兒童在戰火下迫切需要健康、教育、保護、乾淨飲水、衛生設施與生活補給品，雖然聯合國兒童基金會、救助兒童基金會以及烏克蘭鄰國紛紛投入救助，但烏克蘭難民與兒童救援仍有相當的資源缺口需要全球投入，挽救火及資金援助仍有相當大的需求。

陳秀熙表示，2010年澳洲和牛津大學提出「有效慈善」的觀念，每個慈善機構要做慈善捐助要做有效評估，然而根據他們統計，80%慈善沒有有效評估。舉例來說，台灣就有個很好的有效慈善的例子，肺炎鏈球菌疫苗最初就是由NGO組織補助，幫助政府瞭解效益，再轉為公費，不但對全民有利，國家資源也不會浪費。反面例子則是捐贈電腦到印度，當地缺乏電力、人員，這樣捐款就屬於無效慈善。

而針對疫情、戰火下兒童的人道緊急援助，陳秀熙說，呼籲全民捐款幫助聯合國兒童基金會(United Nations International Children’s Emergency Fund，UNICEF)與救助兒童基金會（Save The Child），以達到有效慈善，讓捐款真正可以幫助到這些國家受難兒童身上。

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