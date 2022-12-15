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大陸 大陸焦點 特派現場

陸取消通報「無症狀」　每日確診數直線下降「今日新增1944例」

▲▼ 北京疫情,大陸疫情,北京解封。（圖／北京青年報）

▲和疫情數據不同的是，大陸各地患者急速飆升。（圖／北京青年報）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國家衛健委14日宣布，從當日起不再公布無症狀感染者數據。據15日最新數據顯示，今日大陸僅新增本土病例1944例。大陸媒體《搜狐新聞》撰寫評論文章直言，數據統計急上急下所暗示的行政作風，仿佛不統計就代表大流行結束一樣。

據今日最新疫情數據，新增本土病例1944例（廣東857例，北京494例，重慶143例，河南67例，四川67例，浙江61例，福建61例，海南23例，上海22例，內蒙古21例，遼寧20例，雲南20例，山東17例，天津16例，黑龍江15例，河北12例，江蘇10例，陝西8例，安徽4例，山西3例，貴州2例，廣西1例）。

12月14日，大陸國家衛健委官網公布稱，當前新冠肺炎核酸檢測實行願檢盡檢的策略，許多無症狀感染者不再參加核酸檢測，無法準確掌握無症狀感染者的實際數量，從當日起不再公布無症狀感染者數據。但對無症狀感染者繼續由基層醫療衛生機構指導居家健康監測，關心其健康狀況給予相應服務。

中疾控專家給出停止公布的主因是，不再按行政區域開展全員核酸檢測，全國核酸篩查人數總量下降，醫療機構報告感染者數據相應減少。另外，無症狀感染者、輕症患者及疑似病例，特別是自測抗原陽性人員居家治療，無需去醫療機構就診，相關資訊無法納入醫療機構填報數據中。

▲▼ 北京疫情,大陸疫情,北京解封。（圖／北京青年報）

不過，陸媒《搜狐新聞》就發布評論文章指出，在嚴格執行動態清零的情況下，感染者數據成為防控手段緊或松的參照物，數據是為防控服務。而目前的情況是，防控模式已被放棄，醫療救助模式成為重點，假如要更新統計口徑，就應該樹立數據為救治服務的新立場。

文章進一步指出，比如，應該將統計的哨點從社區、社會面轉移到醫療系統，尤其是三甲醫院的發熱門診或重症救治科室。一來可以從發熱門診的抗原檢測結果，結合國外抽樣統計的經驗，倒推出大致的感染人數；二來更為重要的是，從重症感染病例的規模來調適醫療系統的應對，在感染峰值與醫療資源之間建立動態聯繫。

報導強調，不要因為動態清零政策轉向，數據的服務目標不存在，就完全否定統計的必要性，這是從一個極端走向了另一個極端。現實地看，按照目前的放開趨勢和發熱門診擠滿人的現狀，相關的數據還是應該得有，允許數據的重要性下降，但數據作為尋醫問藥和醫護介入的參考之一，仍然未失去它的需求。

文章表示，暫停以及應該反思的是統計口徑，而不是統計本身。統計是防疫模式運作的基礎，停止某部分感染人數，只能代表原有的防疫模式不適應現狀了，既然群體免疫的進程仍在繼續，疫情仍在發展，沒有提出新的統計口徑，只能自證新的防控模式尚未明確建立，眼下只能靠個體免疫力硬扛，靠醫護硬頂上。

報導直言，數據統計急上急下所暗示的行政作風，仿佛不統計就代表大流行結束一樣。其實，人們對感染數據所服務的目標有新的設想，希望國家衛健委理解並回應這一設想。放開後，新冠病毒對老人、基礎病及腫瘤患者等人群的風險加大，而依靠統計數據來定向的精準防疫還沒終結。

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