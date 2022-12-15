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捐偽鈔當香油錢做功德！百元假美鈔在台流通　銀行狂收281張

▲香油錢用偽鈔！500元假美鈔已在台流通　單一銀行狂收281張。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲有民眾持假美鈔到銀行兌換，保七警呼籲民眾注意來路不明的外幣。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

保七總隊今年下半年以來，陸續接獲多起「假美鈔兌換通報」，面額從100元、200元到500員都有，482張偽美鈔合計超過5萬美金，單一銀行最高收到281張偽鈔兌換。保七總隊特別呼籲，最近農曆春節過年快到了，很多民眾會將外幣兌換成新臺幣，利於過年使用，請民眾留意，勿幫別人兌換來路不明美鈔，以免上當、觸法。

警方調查，年約50歲的周姓婦人持200元美鈔前往台銀板橋分行兌換，由於印刷都十分平滑且色澤頗不自然，以肉眼辨識，疑似偽鈔。員警與行員以銀行專用放大鏡檢視，發現假鈔的色澤、防偽設計及質感與真鈔差異頗大。

周女表示，偽造美鈔是宮廟的信眾參拜問事後，投入功德箱內的香火錢，該宮廟廟公請她幫忙兌換的。周女亦表示，本身從未使用過美鈔，無能力辨別其真偽，並不知道這2張100元美鈔是偽造的。

經銀行初步鑑定，這2張佰元美鈔涉嫌偽造，分行依規定填具『截留單』，周女兌換偽造美鈔的行為已涉嫌行使偽造有價證券罪，須配合警方製作筆錄說明，並通知板橋派出所將周女帶回偵辦。

▲香油錢用偽鈔！500元假美鈔已在台流通　單一銀行狂收281張。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼假美鈔印刷十分平滑且色澤不自然，肉眼可辨識。

▲香油錢用偽鈔！500元假美鈔已在台流通　單一銀行狂收281張。（圖／記者陳凱力翻攝）

保七總隊表示，自今年7月以來，已查獲多起偽造美鈔向台銀兌換情形，分別為台銀中興新村分行281張100元偽美鈔、總行194張100元偽美鈔、竹北分行1張500元偽美鈔、左營分行1張500元偽美鈔及另一起3張500元偽美鈔，及本次板橋分行2張100元偽美鈔等多起案例，代表偽造美鈔已在各地流通。

保七總隊特別呼籲，最近農曆春節過年快到了，很多民眾會將外幣兌換成新臺幣，利於過年使用。請民眾勿隨便幫別人拿外幣到銀行換錢。依現行規定，兌換偽造美金金額如果超過（含）200元美金，即違反了刑法201條「行使偽造有價證券」的規定。罪責不輕，請民眾小心謹慎，避免觸法。

▲香油錢用偽鈔！500元假美鈔已在台流通　單一銀行狂收281張。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼假美鈔免額從100元、200元到500元都有。

▲香油錢用偽鈔！500元假美鈔已在台流通　單一銀行狂收281張。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲香油錢用偽鈔！500元假美鈔已在台流通　單一銀行狂收281張。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲香油錢用偽鈔！500元假美鈔已在台流通　單一銀行狂收281張。（圖／記者陳凱力翻攝）

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