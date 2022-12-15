涉嫌對港人施暴　中國駐英6名外交官「離開英國」

▲一批居英港人在10月前往中國駐曼徹斯特總領事館外抗議，期間有示威者被拖入領事館內毆打。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

一批居英港人在10月前往中國駐曼徹斯特總領事館外抗議，期間有示威者被中方多名外交官拖入領事館內毆打。曼徹斯特警方早前要求6名中國官員放棄外交豁免權，以便接受問話，並將12月13日設為最後期限。不過，英國外交大臣柯維立（James Cleverly）14日表示，中國政府已將6名涉事外交人員召回國，包括中國駐曼徹斯特總領事鄭曦原。

數十名旅英港人10月16日在中國駐曼城總領事館外抗議，遭自領事館走出的人員破壞道具，雙方爆發衝突，一名港人並被拖入領館區圍毆，直到英國員警將他救出。鄭曦原19日接受媒體採訪時坦承曾對參與抗議的港人施暴，但堅稱這麼做是他身為外交官的「責任」。

這起事件在英國政壇和社會掀起軒然大波，議員紛紛要求政府將涉入的中國外交官驅逐出境、宣布他們是「不受歡迎人物」（persona non grata），並確保刑事究責滴水不漏。

事發至今已近兩個月，外交大臣柯維立（JamesCleverly）14日透過書面聲明向國會上、下議院表示，6名原派駐曼徹斯特的中國外交官，包括鄭曦原，要不是已離境、就是即將返回中國。

柯維立指出，中方召回相關官員，反映英國對事件的嚴肅性，但對涉事官員不會接受問話或面臨後果感到失望。曼徹斯特警方指會繼續就事件調查。

對此，中國駐曼城領事館表示，撤人是因為英國「未能盡到依國際法規定保護領事館和人員義務」，而鄭曦原「任期已滿，奉調回國，是中國官員的正常輪替」。