　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

涉嫌對港人施暴　中國駐英6名外交官「離開英國」

▲▼ 港人示威,中國駐英領事館,中國駐曼徹斯特領事館,毆打,英國,二十大。（圖／路透）

▲一批居英港人在10月前往中國駐曼徹斯特總領事館外抗議，期間有示威者被拖入領事館內毆打。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

一批居英港人在10月前往中國駐曼徹斯特總領事館外抗議，期間有示威者被中方多名外交官拖入領事館內毆打。曼徹斯特警方早前要求6名中國官員放棄外交豁免權，以便接受問話，並將12月13日設為最後期限。不過，英國外交大臣柯維立（James Cleverly）14日表示，中國政府已將6名涉事外交人員召回國，包括中國駐曼徹斯特總領事鄭曦原。

數十名旅英港人10月16日在中國駐曼城總領事館外抗議，遭自領事館走出的人員破壞道具，雙方爆發衝突，一名港人並被拖入領館區圍毆，直到英國員警將他救出。鄭曦原19日接受媒體採訪時坦承曾對參與抗議的港人施暴，但堅稱這麼做是他身為外交官的「責任」。

這起事件在英國政壇和社會掀起軒然大波，議員紛紛要求政府將涉入的中國外交官驅逐出境、宣布他們是「不受歡迎人物」（persona non grata），並確保刑事究責滴水不漏。

事發至今已近兩個月，外交大臣柯維立（JamesCleverly）14日透過書面聲明向國會上、下議院表示，6名原派駐曼徹斯特的中國外交官，包括鄭曦原，要不是已離境、就是即將返回中國。

柯維立指出，中方召回相關官員，反映英國對事件的嚴肅性，但對涉事官員不會接受問話或面臨後果感到失望。曼徹斯特警方指會繼續就事件調查。

對此，中國駐曼城領事館表示，撤人是因為英國「未能盡到依國際法規定保護領事館和人員義務」，而鄭曦原「任期已滿，奉調回國，是中國官員的正常輪替」。

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
台南男肚插尖刀陳屍路邊！　死亡超過2天
北部連日大雨「1區」卻少雨！　真正原因曝光
快訊／恐怖分工殺包養男！　蛇蠍女一家4口判決出爐
是否開放小三通？　顧立雄：春節前拍板
好市多「豪賣176萬三輪車」　車主超狂現身了
快訊／燒死9人李國輝「4度被判死」！　判決大逆轉
兒「9點還沒睡」氣炸！　嚴立婷哭了：我是王八媽媽
世足決賽！　奪冠預測出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

廣西600種文化圖書來台展出　10年累積版權貿易近百項目

陸駐法大使：美國強迫台積電轉移「完全是強盜行徑」

涉嫌對港人施暴　中國駐英6名外交官「離開英國」

搶不到藥「改搶檸檬」　陸電商平台大缺貨「一顆漲到45元」

原料佔比是「紅星號」各國必填？　台商：有人總和沒有100%被退件

女友吵完架「傳訊求救」！他以為開玩笑繼續喝酒　見警上門崩潰了

確診發高燒身體竟「冒出白煙」！他一掀被看傻眼：床單都濕了

伴娘穿露肩禮服「超巨身材」全看光！賓客嗨翻合影：比伴郎還大隻

正妹按摩師「24小時上門服務」！巨幅辣照驚現繁華區　老司機看呆

交往4年！男友「考上公務員秒提分手」…她崩潰痛哭　網嘆：太常見

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

乩童掌摑女「是眼鏡被拍掉」　太玄宮將提告：巴掌聲疑後製

1豬仔賣100萬！詐團撞警車逃　勇警連開6槍制止逮8匪救3人

宮主哽咽喊「努力卻被扭曲」　中壇元帥：你們的考題來了

再封神！梅西創4歷史紀錄　霸氣喊話：不會讓出獎盃

王彩樺性感爆乳...周曉涵不擠「樸素就好」　陳亞蘭笑：我「長輩」是國寶了！

哲學系出路？學生：沒有能做的事XD　車禍猛叮嚀「腳掌要帶」..羅時豐笑翻

陳奕迅唱一半「接粉絲CD當場簽名」　見「肥陳」燈牌：快50歲了還有燈牌！

男想耍帥踩公園遊樂設施　下秒慘摔重擊胯下友笑翻

阿金慢動作靠近想咬烏龜　偷襲失敗下秒跺腳生氣XD

廣西600種文化圖書來台展出　10年累積版權貿易近百項目

陸駐法大使：美國強迫台積電轉移「完全是強盜行徑」

涉嫌對港人施暴　中國駐英6名外交官「離開英國」

搶不到藥「改搶檸檬」　陸電商平台大缺貨「一顆漲到45元」

原料佔比是「紅星號」各國必填？　台商：有人總和沒有100%被退件

女友吵完架「傳訊求救」！他以為開玩笑繼續喝酒　見警上門崩潰了

確診發高燒身體竟「冒出白煙」！他一掀被看傻眼：床單都濕了

伴娘穿露肩禮服「超巨身材」全看光！賓客嗨翻合影：比伴郎還大隻

正妹按摩師「24小時上門服務」！巨幅辣照驚現繁華區　老司機看呆

交往4年！男友「考上公務員秒提分手」…她崩潰痛哭　網嘆：太常見

快訊／西濱後龍路段重大車禍！砂石車機車對撞　騎士當場死亡

韓妞超愛！「韓式拍貼機」台灣也有　限定相框必收藏

排行榜熱門App推出購物回饋功能　荷包有感上線 新功能越買越賺

年節收「一物」代表對方最在乎自己？網讚「沒有雷點」還能感受送禮者的用心

跑到頂樓跳樓「何處算凶宅」　網歪樓：看有沒有帶鑰匙

淡水菜警偕胞兄向嫌犯索賄！性騷犯付10萬怒檢舉逮捕貪兄弟

台南火化場驚傳命案...失蹤男肚插尖刀陳屍路邊　死亡超過2天

女主管登機前接「最後一通電話」　突然墜14m高空橋撞水泥地身亡

生命樹「桃市總圖」12／17迎賓！蔦屋、影城這時開　各樓層亮點先看

快訊／吳怡農拋雙語政策：每區設「學習中心」　開平價英文＆電腦班

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

大陸熱門新聞

伴娘穿禮服露出超巨身材　賓客開心搶拍

女友吵完架傳訊求！他見警上門崩潰了

確診發高燒身體「冒白煙」！他掀開被子看傻

33歲敗光6600萬！他淪落街頭「妻不離不棄陪伴」

女主播遭「斷舌分屍」　兇嫌竟是抖內大金主

原料佔比是「紅星號」各國必填？　

正妹按摩師24小時上門服務！巨幅辣照驚現繁華區

顏值高的人不容易得新冠？　 陸醫師認同：有一定道理

交往4年！男友「考上公務員秒提分手」她崩潰痛哭

大陸部分官方記者會紛告停開　胡錫進揭露北京慘況

20歲網紅嫁到非洲半年後已生娃！否認3女共侍1夫

老夫妻殺死臥病女　她掙扎後仍亡

搶不到藥改搶檸檬　陸電商一顆漲到45元

百萬網紅直播被當街刺死！　竟是同行為了4萬元下毒手

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

凌晨被吵醒！父母房傳「激烈聲」...一問尷尬了

網紅媽肺炎「引發敗血性休克」病逝

伴娘穿禮服露出超巨身材　賓客開心搶拍

法國決賽大戰阿根廷！　賭盤賠率出爐

林志穎車禍5個月「開始健身」！首秀鈦合金手臂：需要訓練

新視角曝光！太玄宮乩童用力一擊「超響」

被財神爺看上！2023年2生肖財運爆發

台積電這點美偷不走　網：超丟臉

男友秘籌求婚派對！她卻偷吃已婚主管

小學國語「浪花真好看」找錯字　爸媽找不到

柯震東直播突宣布「我要結婚了」！

女友吵完架傳訊求！他見警上門崩潰了

法國明凌晨開踢！　安全帽酷哥砸10萬重押摩洛哥

「4生肖」2023年偏財運旺　命理師：易中樂透

明起「雨很多」但有好消息　4天預測圖曝

更多

最夯影音

更多
貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐
乩童掌摑女「是眼鏡被拍掉」　太玄宮將提告：巴掌聲疑後製

乩童掌摑女「是眼鏡被拍掉」　太玄宮將提告：巴掌聲疑後製

1豬仔賣100萬！詐團撞警車逃　勇警連開6槍制止逮8匪救3人

1豬仔賣100萬！詐團撞警車逃　勇警連開6槍制止逮8匪救3人

宮主哽咽喊「努力卻被扭曲」　中壇元帥：你們的考題來了

宮主哽咽喊「努力卻被扭曲」　中壇元帥：你們的考題來了

再封神！梅西創4歷史紀錄　霸氣喊話：不會讓出獎盃

再封神！梅西創4歷史紀錄　霸氣喊話：不會讓出獎盃

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面