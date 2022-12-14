北市56.8萬戶有線電視用戶注意！裝機費明年起調漲到1200元

▲看電視示意圖。（圖／unsplash）

生活中心／綜合報導

台北市觀傳局今（14日）公告，經3次開會後決議，112年起有線電視裝機費將調漲200元至1200元，另外取消原本低收入戶免收分機費的措施，各業者不同頻道組合費率則幾乎未調整。

台北市觀傳局今日發布新聞稿指出，台北市有線廣播電視系統費率審議委員會昨日開會決議112年度有線電視各項費用上限，其中A組、B組均維持111年標準，不調整；C組北都數位有線電視公司調降20元，由545元調整為525元，其餘9家有線電視公司不調整；裝機費、復機費（3個月後申請者）自1,000元調升200元，為1,200元。

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台北市政府觀傳局長劉奕霆表示，112年度台北市有線電視分組付費仍維持3種頻道組合，其中俗稱「吃到飽」的A組，9家原有業者每戶每月上限為490元，新進業者北都445元。B組以無線電視頻道、原住民電視台、客家電視台、國會頻道為主，每家業者上限均為200元，收視戶可依需要自行決定是否加購業者提供的套餐組合。C組為A組原有頻道再加上數個頻道，各業者收費上限9家原有業者仍維持每月每戶510元至530元不等，北都則調整為525元。

裝機費、復機費每戶由現行1,000元調升200元，為1,200元。其他分機費、移機費等，不調整。另外，低收入戶取消免收分機費。

根據統計，北市目前有10家系統業者，約56.8萬戶有線電視收視戶。劉奕霆說，112年度長期訂戶依然享有優惠，包括雙月繳折扣10元、季繳折扣15元、半年繳折扣45元、年繳折扣90元。低收入戶免收裝機費、收視費，及中低收入戶收視費半價優惠，也都維持不變。