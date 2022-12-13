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入冬首發低溫特報！1縣市達黃色燈號　低溫下探10度以下

▲▼天氣 大陸冷氣團 低溫 保暖 禦寒。（圖／記者屠惠剛攝）

▲中央氣象局今天晚間發布入冬以來首次低溫特報。（圖／記者屠惠剛攝）

生活中心／台北報導

中央氣象局今天晚間發布入冬以來首次低溫特報，受東北季風影響，金門縣氣溫明顯偏低，達到黃色燈號，今(13日)晚至明(14日)上午局部地區有10度以下氣溫發生的機率，請民眾注意。

氣象局預測，明天東北季風增強，水氣稍增多，溫度也再下降一些；迎風面的北部及東半部為陰短暫雨的天氣，感受濕冷，其中基隆北海岸、東北部及大台北地區雨勢較為持續、明顯，且有大雨發生的機會，而中部在雲量較多時也有零星飄雨的機會，南部大致為多雲時晴；溫度方面，清晨北台灣低溫略下降到14、15度，中南部及花東為16至18度，局部會再更低一些，感受都偏冷。

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此外，周末受到寒流影響，周六溫度持續下降，周六晚上到周日清晨是北台灣最冷時段，低溫只有8、9度，局部地區6、7度，其他地區10度左右。周日到下周一清晨轉乾，受輻射冷卻影響，將是中南部、花東最冷的時間，中部8、9度，南部、花東10到12度，局部地區再低2到3度。

▲▼未來溫度、降雨趨勢。（圖／氣象局）

▲▼未來溫度、降雨趨勢。（圖／氣象局）

▲▼未來溫度、降雨趨勢。（圖／氣象局）

周六水氣較多，北部、東半部有局部短暫雨，中南部有零星降雨；周日水氣減少，北部、東半部、中南部山區剩下零星短暫雨。預計下周一白天回溫4到5度，北台灣將回升到15度左右，周一、二水氣較少，北部、東半部有零星短暫雨，其他地區晴到多雲。

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