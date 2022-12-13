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峇里島「性愛禁令」通過！外國人恐跑光　官員急喊話：不抓觀光客

▲▼峇里島,度假,海島,海邊,衝浪。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲峇里島疫情前每年吸引數百萬遊客登島度假。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

印尼國會上周通過刑法修正案，嚴令禁止婚外性行為、外遇通姦，甚至是婚前同居。修法卻引來旅遊業者反彈，質疑外國觀光客擔心在當地做愛受罰，可能會乾脆不來峇里島等地旅遊。對此，峇里島地方行政長官12日堅稱，這項「性愛禁令」不會對國際旅客造成影響或威脅。

綜合CNN、半島電視台報導，印尼這項將在3年內生效的新法草案，將婚外性行為與未婚同居視為觸犯刑法，最高分別可處1年和6個月有期徒刑。峇里省省長瓦揚（Wayan Koster）12日透過聲明安撫遊客稱，法案已經新增了更嚴格的規範，只有在父母、配偶或子女投訴提告後當局才能對人們起訴，以保障每個人的隱私與舒適。

瓦揚表示，在峇里島登記入住飯店、別墅、寄宿旅店或SPA中心等旅宿場所時，都不會調查婚姻狀況，也不會有公職人員或社區團體進行額外查驗，因此「外國旅客和居民不需要擔心新法上路」。

▲印尼觀光勝地峇里島受疫情影響遊客數銳減，當地仰賴遊客餵食的猴群因而屢屢闖入民宅搶食。圖為森林保護區營運經理莫翁（Made Mohon）拿食物安撫猴子。（圖／達志影像／美聯社）

▲印尼觀光勝地峇里島受疫情影響遊客數銳減，當地仰賴遊客餵食的猴群因而屢屢闖入民宅搶食。圖為森林保護區營運經理莫翁（Made Mohon）拿食物安撫猴子。（圖／達志影像／美聯社）

瓦揚重申，峇里島一如往常，舒適安全，「我們期待以峇里島人的熱情接待遊客，並建議各方不要就印尼刑法發表誤導性言論，因為這可能擾亂峇里島的旅遊業。」瓦揚指的是，先前部分有關航班與飯店訂房大量取消的「惡作劇」報導，他也宣稱依照旅行社和航空公司數據顯示，明年造訪峇里島的遊客數量呈現增勢。

印尼是全球擁有最多穆斯林人口的國家，其中峇里島卻是一個以印度教信仰為主的島嶼，新冠肺炎導致峇里島旅遊業重挫，國際觀光客人數從2019年的630萬人暴跌至2021年只剩45人，峇里島目前正在試圖吸引旅客回流，但這項具爭議性的刑法修正案卻引發其他國家對於印尼境內的人民權利和隱私的擔憂。

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