留手機給兒上網課！爸封控2個月回家　驚見「88萬老本全沒了」

▲爸發現手機捆綁的3張銀行卡的錢全沒了。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸一名魏姓男子今年10月10日因疫情關係，被封控在工作單位近2個月，上班前他將手機留在家裡，方便兒子上網課。沒想到，12月8日解封後回到家，魏男想著給家繳交電費，卻發現手機捆綁的3張銀行卡少了約人民幣20萬元（約新台幣88萬元），一問之下才得知是被讀國中的兒子玩遊戲花掉的。

《大象新聞》報導，44歲的魏男是新密市白寨鎮人，15年前和妻子結婚，育有一子小天。因妻子患有智力障礙，為了改善拮据的生活，魏男憑著電工經驗，先後在當地的4、5個煤礦打工，最後落腳在離家不遠的蘆溝煤礦當電工。由於為人本分實在，又不惜力，魏男10多年來慢慢也攢下了20多萬元的底子。

10月10日，單位開始封控，臨上班前，魏男把手機留給了14歲的兒子小天，以便孩子居家上網課。這次封控的時間特別長，一直封到了12月8日。當天傍晚回到家，魏男便想著家裡電費快用完了，便向兒子索回手機，沒想到卻發現積蓄被揮霍一空。

原來，小天平時酷愛玩手機遊戲，這次父親上班前留下的手機，讓他忍不住打開了「潘朵拉魔盒」，雖然僅有手機無法轉帳，但他找到了父親放在家裡的身份證，於是按照手機提示，成功更改了密碼。12月8日當晚，魏男向遊戲平台要求退款，並說明了手機被未成年孩子操作的原因，同時也向當地派出所報警。

對此，律師指出，小天只有14歲，屬於限制行為能力人，通過父親的手機購買手機、平板、遊戲充值數額達20萬的行為，明顯與其年齡、智力不相適應，所以消費行為無效。現階段，魏男可透過遊戲公司客服和對方盡量協商，爭取退款，如果實在協商不成，只能通過訴訟程序來維護自己的合法權益。

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