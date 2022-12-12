世足爆乳妹要脫了！　承諾「克羅埃西亞奪冠」最辣祭品文

▲前克羅埃西亞小姐伊凡娜被封為卡達世足「最辣女球迷」。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者張方瑀／綜合報導

被封為卡達世足「最辣女球迷」的前克羅埃西亞小姐伊凡娜（Ivana Knoll），總是穿著緊身爆乳「紅白格紋國旗裝」出沒在比賽現場，近來也遭到場內保安關切，但隨著克羅埃西亞打入4強，她也表示，如果克羅埃西亞能奪冠，「我身上的國旗就會掉下來。」

伊凡娜因火辣穿著在卡達爆紅，她入場觀賽時總是穿著紅白格紋比基尼，搭配高腰緊身皮褲，代表著克羅埃西亞的國旗配色，她還會在雙乳畫上紅白相間的愛心，力挺國家隊。不過，她日前也被拍到，因為穿著過於暴露，在場內被保安人員關切。

隨著克羅埃西亞擊敗巴西闖入4強，伊凡娜也發出祭品文表示，如果克羅埃西亞能夠奪冠，「我身上的國旗就會掉下來。」暗示可能會全裸出現在粉絲面前。

伊凡娜在卡達世足期間IG不斷漲粉，追蹤數已超過241萬人，甚至會在貼文中標註FIFA、卡達等官方帳號，完全不甩先前卡達希望遊客遮住肩膀、膝蓋等部位的服裝建議，更曾直言，「我的每件衣服都沒辦法蓋住這麼多地方。」

►最新奪冠率出爐！阿根廷37％排第一 對克羅埃西亞「0比0進入PK」

►男球迷偷拋媚眼！身旁女伴「瞬間抓包」抬頭狠瞪 世足轉播全拍下

►英格蘭輸了太絕望！球迷買酒澆愁「花費逾130億」 3萬間酒吧賺飽