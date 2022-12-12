最新奪冠率出爐！阿根廷37％排第一　對克羅埃西亞「0比0進入PK」

▲阿根廷梅西（Lionel Messi）、克羅埃西亞莫德里奇（Luka Modric）、摩洛哥哈基米（Achraf Hakimi）、法國與姆巴佩（Kylian Mbappe）。（組圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

2022卡達世界盃邁入最後4場比賽，根據超級電腦預測，阿根廷依舊是奪冠大熱門，獲勝機率達37％，且對戰克羅埃西亞的準決賽中，外國網站預測，仍會以加時賽0比0進入PK賽。

根據「FiveThirtyEight」網站預測的最新勝率，阿根廷仍是本屆世足的冠軍熱門，闖入決賽機率達64％，奪冠機率達37％；尋求衛冕冠軍的法國，打進決賽的機率為66％，獲勝機率為35％，略低於阿根廷。同樣晉級4強的克羅埃西亞與摩洛哥，奪冠機率則分別為16％與13％。

▲世足勝率。（圖／取自FiveThirtyEight）



外國網站預測，阿根廷與克羅埃西亞的比賽中，很有可能以0比0進入PK賽，而阿根廷勝出機率較高；另外從賠率來看，阿根廷為1.77，克羅埃西亞則為4.80。另外在法國可能以1比0擊敗摩洛哥，法國賠率為1.51，摩洛哥為6.71。

除此之外，在晉級4支隊伍中，法國隊的身價最高，達到10.32億歐元，其次是阿根廷的6.45億歐元、克羅埃西亞的3.77億歐元，而首次踢入4強的摩洛哥，身價僅2.41億歐元，幾乎僅是法國的五分之一。

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