男球迷偷拋媚眼！身旁女伴「瞬間抓包」抬頭狠瞪　世足轉播全拍下

Best thing I've seen at the World Cup so far pic.twitter.com/wTB6SyzPLI — Gecko (@AcevenGecko) December 9, 2022

記者吳美依／綜合報導

2022卡達世界盃9日上演巴西對陣克羅埃西亞的精彩賽事，一位男球迷卻意外成為焦點，他把手機舉高面向旁邊，讓女伴使用相機前鏡頭充當鏡子畫眼線，此時卻似乎與某人四目交接，甚至向對方拋媚眼。他眨眼過後，原本專心化妝的女伴卻突然抬頭狠瞪，這段有趣互動都被BBC轉播鏡頭捕捉下來。

這段影片首先被推特帳戶@acevengecko分享，並且獲封「世界盃最棒畫面」，之後被轉發至Instagram等其他平台上瘋傳。不過，女伴與男球迷的真實關係，以及她究竟是因為發現男方拋媚眼，或者單純因為手機晃動而不開心，外界不得而知。

▲男球迷向某人拋媚眼，馬上被身邊女伴發現。（圖／翻攝推特@AcevenGecko）



許多網友認為，男球迷被女友「逮到了」，「你的女人知道你在亂搞，這種超能力真是太瘋了」、「她甚至沒有在看他，到底是怎麼知道的？」、「這兄弟非常擔心自己的生命安全」。也有人認為，男球迷幫女伴拿手機的舉動非常貼心，「真是個好傢伙」。

不過，也有網友提出其他解釋。依據肢體語言判斷，男球迷更像是在跟某個認識的人打招呼，並在女伴抬頭詢問為什麼移動手機時，告知那個人是誰。