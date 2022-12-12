16歲少女「打3劑」右頸腫痛、吞嚥困難至急診　診斷MIS-C住院中

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（12）日公布新增5例兒童特殊重症個案，分別為3例MIS-C、2例腦炎，其中2歲男童未接種疫苗也未曾確診，11/18陸續發燒、嘔吐，11/21到急診，診斷疑似上消化道出血，收住加護病房，檢查有皮疹、休克、新冠病毒N抗體陽性，經診斷疑似MIS-C，所幸經治療後病況好轉，已於12/3出院。

指揮中心發言人莊人祥表示，今日特殊重症個案年齡落在2歲至16歲之間，除了該名未確診便出現MIS-C個案，另有一名9歲男童11/12確診後，於12/1因咳嗽、發燒、淋巴結腫痛就醫，診斷疑似支氣管炎住院，進一步檢查懷疑MIS-C，治療後已於12/10出院。

另一名16歲少女，無慢性病史，曾接種3劑疫苗，11/10確診後，11/30出現發燒、右頸腫痛、喉嚨痛、吞嚥困難等，於12/3到急診就醫，住院後出現紅疹結膜炎嘔吐腹瀉，經診斷懷MI疑MIS-C，目前仍在一般病房治療中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外2名腦炎個案分別為2歲男童與6歲女童，前者無慢性病史，也未接種疫苗，12/10發燒、四肢抽搐至急診，頭部電腦斷層顯示腦水腫，診斷為急性腦炎，有使用瑞德西韋治療病況好轉，預計在今天出院。

6歲女童則接種過2劑疫苗，10/3快篩陽性確診，10/10嘔吐腹痛眼神震顫到急診，呼吸窘迫緊急插管給予抗癲癇藥物，瑞德西偉藥物治療，收治加護病房診斷疑似腦炎，經治療後病況好轉，已於10/17出院。