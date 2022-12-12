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梅根抱怨「沒人教王室禮儀」爆全是謊言　婚前6個月早就給她資料

▲▼ 英國哈利王子與妻子梅根。（圖／路透）

▲英國哈利王子與妻子梅根。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

英國哈利王子與梅根的Netflix紀錄片影集上架後，夫妻倆再次成為話題焦點。梅根在片中表示，自己嫁給哈利前沒有人教她王室規矩，包含屈膝禮、英國國歌和禮帽搭配她都得自己學。不過有知情人士爆料，王室在婚禮6個月前就給梅根一本關於「如何適應當王子妃」的教學文件，包含衣服在內等大小事也準備妥當。

紀錄片《哈利王子與梅根》（Harry & Mehgan）中，梅根提到自己結婚前幾乎沒有被教導王室禮儀，對王室生活準備不足。她說，安海瑟薇主演的經典電影《麻雀變公主》（The Princess Diaries）裡頭的「公主課程」沒有發生，「沒有特定的一群或一個人會告訴你『要像這樣坐』、『腳要這樣交叉擺』、『用這個叉子』、『不能做這件事』、『該行屈膝禮』、『戴上這種帽子』之類的。」

▲▼ 哈利王子夫人梅根向女王靈柩行屈膝禮 。（圖／路透）

▲哈利王子夫人梅根向女王靈柩行屈膝禮 。（圖／路透）

梅根在片中說，她從來沒有看過王室成員步行巡遊的照片或影片，連國歌都要自己上網Google學著唱，「所以，我當時有很多需要學習的。」一旁的哈利則補充，梅根沒有受到教學是「荒謬的」（ridiculous）。針對這樣的說法，有王室消息來源向《泰晤士報》表示，梅根說的都是徹頭徹尾的謊言。

知情人士表示，梅根在婚禮6個月前就收到一份關於「她如何適應在王室中的角色」的30條項目教學檔案，包含解釋服裝穿著、王室與其結構、各個部門負責人、侍女、英國的藝術、慈善委員會以及如何處理一般的公共生活，檔案的每一個部分都附上可以提供更進一步資訊的專家。

▲▼ 英國哈利王子夫人梅根。（圖／路透）

▲梅根宣稱不知道王室成員結婚時要在公眾面前步行巡禮。（圖／路透）

消息人士說，一位專家花了大量精力讓梅根盡可能接觸更多人，還給了她關於這些資訊的書，提供她支援的程度非常高，「所有的事都做好了準備，包含訂婚後的公眾步行巡遊與服裝等」。但據信，梅根婚前和這些專家們只見了2次面，一次是和已故女王的私人秘書，另一次她則是向一位「人脈廣闊、深獲信賴的時尚人士」諮詢服裝方面的建議。

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