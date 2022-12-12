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大陸 大陸焦點 特派現場

家長找遊戲高手「虐爆自己小孩」　孩子「連輸5場」氣哭：不玩了

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸許多兒童、青少年沈迷網路遊戲，有家長為了讓孩子不要太過沈迷，竟花錢找了遊戲高手來幫忙，請對方在遊戲中把孩子虐哭，擊潰孩子的信心，讓孩子不想再玩遊戲。

廣東一名男子8日在網路上發文表示，有家長找他，想透過與孩子玩遊戲，擊潰孩子信心的方式幫忙戒除網癮。

▼近年越來越多青少年沈迷網路遊戲。（示意圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼網咖,電玩,線上遊戲,電腦,宅男,網路遊戲。（圖／記者蔡紹堅攝）

家長告訴他，孩子四年級之前都是品學兼優的好學生，但開始玩網路遊戲之後就無心課業了，還認為自己玩遊戲天下無敵，想要靠打遊戲養活自己。

家長還說，孩子現在玩遊戲時還會又叫又罵，用詞不堪入耳，整個人性情大變，他無奈之下才想到了這個方法。

男子於是同意了家長的要求，跟孩子打了共5場遊戲，花費5個小時，每一場都讓孩子慘敗，最後更把孩子氣到哭了出來。

男子解釋，這是透過長時間的遊戲，讓孩子感到疲憊，並且進行輾壓式的挑戰，擊潰孩子的信心，最後再與家長一起展開勸說。

男子也透露，他的收費標準按照一對一語音規劃方案10元（人民幣），實戰訓練50元每小時，「透過這種方式，已經幫助過兩位小學生的家長，我感到很欣慰，能透過自己的一份力量，來幫助他們家庭解決麻煩，也很有成就感。」

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