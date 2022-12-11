完美預測比數！「人類章魚」8強戰命中一半　最大黑馬真的晉級

▲ 摩洛哥成為本屆大黑馬。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

卡達世界盃4強陣容出爐，因多次命中比賽結果被封「人類章魚」的英國BBC球評薩頓（Chris Sutton）先前也發表8強戰預測和分析，雖僅猜對一半，但這2場竟連最終比數都完美命中，也成功料中本屆大黑馬摩洛哥能夠晉級。

薩頓8日公開8強戰預測，認為摩洛哥會以1:0擊敗葡萄牙，法國會以2:1戰勝英格蘭。而這二場賽事結果在11日出爐，結果和比數都完美符合薩頓的預測。

不過，薩頓遇上PK大戰經常失準。他預測巴西會以3:0大勝克羅埃西亞，荷蘭會以2:1小贏阿根廷，結果克羅埃西亞在1:1平手之下靠著點球以4:2踢走冠軍大熱門巴西，阿根廷也在2:2延長賽後以4:3一球之差險勝荷蘭。

薩頓在48場小組賽中命中26場，16強8場賽事中，2場進入PK大戰的比賽雖然猜錯，仍命中其他5場獲勝隊伍，目前命中率維持55%，許多球迷都期待他的4強戰預測。

4強戰將於台灣時間14日凌晨開踢，由阿根廷對陣克羅埃西亞，15日凌晨由法國對上摩洛哥，落敗隊伍將在17日晚間爭奪季軍，冠軍戰則在18日晚間登場。

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