想起爸爸的好…新北16歲女登頂樓女兒牆思念亡父！3警救下她

記者戴上容／新北報導

新北市三重區一名16歲高中少女，前幾日晚上突思念起去世的父親，於是重回到父親出事地點，鄰居們看到後都嚇出冷汗緊急通知警消到場，少女當時長髮披肩跨坐頂樓女兒牆，三重警員先是機智勸說轉移注意力，在千鈞一髪之際，2警員拉回她，成功救回少女。

▲16歲少女爬上頂樓女兒牆，令人捏把冷汗，3員警成功化險為夷 。（圖／記者戴上容翻攝）

經警方了解，該名少女平時沉默寡言，近期心情低落，9日晚間突然想起父親在世時無微不至的照顧，長期壓抑的思念再也無法克制，爬上亡父過世的樓頂坐在女兒牆，引來民眾圍觀聚集，大家都被嚇出冷汗。

三重區永福所警員林毅炫，高偉豪、李岳霖 3人獲報趕赴處理，同步通知消防隊到場，鋪設氣墊維護安全；林毅炫發揮柔情攻勢，好言勸說，不斷安撫她的情緒「你看這裡風景很好，很多人愛你」轉移其注意力。

此時，高、李2員同步從後方暗處步步逼近，救下坐在圍牆邊的少女，少女在警方救下的一瞬間，哭聲及淚水頓時湧出，令人相當心疼；該名少女家屬之後陸續抵達，對於員警搶救其女兒，頻頻表達感謝，圍觀民眾直呼超英勇，員警的奮勇救人，及時阻止一場家庭悲劇。

三重警分局長陳永昌得知後，肯定林毅炫、高偉豪及李岳霖等3位同仁臨危不亂，同時呼籲家長們，應重視關心孩子「少年維特的煩惱」，平時多注意孩子們的情緒與生活點滴，多些關懷與包容，就能避免孩子們的迷惘，向其傳達珍惜生命與家人和諧相處才是人生中最重要的價值。

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