水產無預警遭禁衝擊105家業者　薛瑞元開酸：中國做事經常就是這樣

記者洪巧藍／台北報導

中國大陸無預警禁止台灣水產品輸中，衛福部長薛瑞元今（9）早受訪表示，有105家受影響遭暫停，食品藥物管理署今日就會發信給中方瞭解情況。被問及是否有被蒙在鼓裡的感覺，薛瑞元開酸「中國做事經常就是這樣，沒有什麼特別，要執行禁止措施從來沒有預先講好，或者給予緩衝期，他們不會這樣做，經驗就是這樣」。

▲衛福部長薛瑞元出席2022年國際失智症協會亞太區域會議暨國際研討會演講。（圖／記者洪巧藍攝）

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繼石斑魚、白帶魚、竹莢魚後，中國再禁止台灣水產品進口，其中影響最大的魚種是魷魚、秋刀魚、午仔魚，還有多項水產品、水產加工品都遭禁。農委會副主委陳駿季昨說明，這次與先前因檢疫問題，全面禁止的狀況不同，而是業者申請企業登記補件問題，會盡快協助業者完成補件。

薛瑞元今早出席2022年國際失智症協會亞太區域會議暨國際研討會演講，會前受訪表示，這個措施就是中國去年開始要求所有輸入產品需要登記，這次是水產品部分，主要有108家，其中有1家核准，其他107件要補件。

薛瑞元說明，當時說最後補件日期為8/31，食藥署都已經協助廠商補件，但是有2件是廠商放棄註銷。其餘105家在期限內補件完成，9月起也沒有說「可以或者不可以」就讓我方廠商持續輸入，直到昨天才說暫停輸入。

薛瑞元表示，食藥署窗口正在聯繫給中方，希望說明到底有什麼樣缺失遭到暫停進口，今天就會發信，但他也語帶不滿的說「對方不一定回覆，他們就是這樣」。

薛瑞元表示，除與中方接洽，至於是否向世界貿易組織（WTO）提出貿易障礙等訴求，會按照程序去走，農委會則會針對這105家會進行輔導。