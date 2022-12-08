猴頭菇禁令報復？陸禁我水產品　食藥署長：他們是真的農藥超標

▲食藥署長吳秀梅。（圖／記者屠惠剛攝）

記者嚴云岑／台北報導

上百家未完成生產企業註冊更新的食品業者遭大陸「暫停進口」，水產品和部份加工食品業者均受影響。由於食藥署曾於11月30日起禁止大陸猴頭菇輸台，食藥署長吳秀梅被問及是否為陸方報復時回應，「猴頭菇是真的農藥超標，先前已經有10幾批違規」，而當初輔導補件業者「該教的都交了」，會去了解禁止原因。

農委會副主委陳駿季今（8）晚舉行記者會說明，中國海關此次限制台灣商品進口，主要是去年4月向世界各國要求，所有產品銷往中國都要進行註冊，當時台灣有八百多家業者列為「暫停進口」名單，經農委會清查有逾百家將申請補件，而申請期間截至今年8月底，據了解，逾百家業者目前只有1家可以順利輸中，以魷魚、秋刀魚、午仔魚受影響最大。

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薛瑞元晚間出席台灣精準醫療產業協會2022會員暨精準醫療新趨勢論壇，會前接受媒體堵訪證實有接獲相關訊息，但並非從中方得知，而是接到業者通報到中國網站進行查詢，農委會也同步接到訊息並做了解，「這都是幾十分鐘前的事而已」。

薛瑞元提到，食藥署作為中國管制措施窗口，過去也曾輔導業者做登記，此次受影響的除了水產品外，還有少部分加工食品業者，食藥署仍在了解禁止品項，有必要時也會再詢問中方。

食藥署長吳秀梅稍早接受記者聯訪時也回應，食藥署輔導業者註冊「該補件的都有補，該交的都交了」，現在要先去了解為何而禁，食藥署會與中方聯繫，但時間不便透露，「我們會做我們該做的事」。

中國大陸進口猴頭菇屢次驗出農藥超標，食藥署於11月30日起暫停受理輸入查驗申請1個月，今年度不合格批數已達12批。