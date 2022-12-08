水產品輸陸遭禁！薛瑞元證實：加工食品也被擋「原因不清楚」

▲中國海關總署再度禁台灣水產品，魷魚、秋刀魚、午仔魚受影響最大。（圖／資料照／記者黃士原攝）

記者嚴云岑／台北報導

屏東當地漁民今（8）日傳出中國海關總署將再度禁台灣水產品，農委會晚間證實，有上百家未完成生產企業註冊更新的食品業者「暫停進口」，魷魚、秋刀魚、午仔魚受影響最大，已與食藥署聯繫循管道向中國詢問補件辦法。衛福部長薛瑞元證實，幾十分鐘前有接獲食藥署初步通報，但詳細禁止品項與原因尚不清楚，有必要會與中方做詢問。

農委會副主委陳駿季今（8）晚舉行記者會說明，中國海關此次限制台灣商品進口，主要是去年4月向世界各國要求，所有產品銷往中國都要進行註冊，當時台灣有八百多家業者列為「暫停進口」名單，經農委會清查有逾百家將申請補件，而申請期間截至今年8月底，據了解，逾百家業者目前只有1家可以順利輸中。

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薛瑞元晚間出席台灣精準醫療產業協會2022會員暨精準醫療新趨勢論壇，會前接受媒體堵訪，被問及中國禁止我國水產品輸入掌握狀況時表示，有接獲相關訊息，但並非從中方得知，而是接到業者通報到中國網站進行查詢，農委會也同步接到訊息並做了解，「這都是幾十分鐘前的事而已」，因漁船、養殖業非食藥署業管，因此先由農委會召開記者會說明。

農委會稍早在記者會提到，有上百家未完成生產企業註冊更新的食品業者「暫停進口」，魷魚、秋刀魚、午仔魚影響最大，另有其他水產品，正與食藥署聯繫，盡快循相關管道將向中國詢問相關補件辦法。

對此，薛瑞元表示，食藥署作為中國管制措施窗口，過去也曾輔導業者做登記，此次受影響的除了水產品外，還有少部分加工食品業者，食藥署仍在了解禁止品項，有必要時也會再詢問中方。

食藥署長吳秀梅稍早接受記者聯訪時也回應，食藥署輔導業者註冊「該補件的都有補，該交的都交了」，現在要先去了解為何而禁，食藥署會與中方聯繫，但時間不便透露，「我們會做我們該做的事」。