全台最常犯違規出爐！「閃紅未停」比例嚇人　96.85%汽機車直接衝

▲過往曾發生機車行經閃紅燈路口未先停車停讓，撞上公車。（資料圖／民眾提供）

記者李姿慧／台北報導

交通部委託學術單位今年進行「全國違規行為調查」，發現幹支道路口「閃紅未停」違規率竟高達96.85%，成國人最常犯的交通違規行為，依規定最高可罰1800元。學者表示，台灣人只怕取締開罰，籲交通部應加強路口科技執法。

美國有線電視新聞網CNN近日報導台灣交通狀況，點名許多機車與車輛駕駛不尊重行人路權、橫衝直撞，還引述說法稱宛如「地獄」的台灣交通對觀光業將造成影響。

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交通部也委託陽明交通大學今年5月到8月進行「全國違規行為」調查，全國每縣市至少抽樣2個以上路口，實際在路口「站崗」進行錄影調查，直擊並統計路口10公尺內平均每小時有多少違規車輛，以及分析交通違規行為。

▲交通部近年持續加強路口停讓行人等宣導。（圖／記者李毓康攝）

相關調查近日出爐，根據調查顯示，全國違規行為中，國人最常犯的違規為「閃紅未停」，比例高達96.85%，汽機車經過無紅綠燈、設有閃紅燈及「停」標誌的幹支道路口時，鮮少有「先停再開」的動作，大多直接通過，行人甚至得穿梭車陣中，險象環生。

根據《道路交通管理處罰條例》規定，閃光紅燈號誌未停車再開，或閃光黃燈沒有減速通過，將可開罰900到1800元罰鍰。

▲過往曾有汽車行經閃紅燈路口未減速停車查看路況，與機車發生擦撞。（資料圖／記者高堂堯翻攝）

調查也顯示交通違規其次是「路口未停讓行人」，比例有41.65%，也是台灣汽機車常見違規行為；接下來則是「路口超速」，比例有14.28%，行經路口不但未減速還超速飆過；另外「轉彎未打方向燈」比例也有10.63%，是第4高的交通違規行為；第五高的交通違規行為則是「違規停車」，比例為5.14%。

此外，調查也發現今年有4大惡化較嚴重的交通違規行為，其中汽車前座未繫安全帶從約16%提高到約17%；變化車道未打方向燈從大約9%提高到約13%；未依指定車道左轉從約7%提高到約11%； 行人闖紅燈從約5%提高到約9%。

陽明交通大學運輸與物流管理學系兼任副教授黃台生則表示，閃紅未停雖是小問題，但牽扯深遠，不管是設有「停」標誌或「閃紅燈」、「閃黃燈」等路口，高達9成以上汽機車都不會很標準的「先減速或停下來，再往前開」，沒有車就直接過去，更有問題的是，很多人根本不知道要先「停」，近來台灣有些包括微型電動二輪車等車輛，騎乘不需要考駕照，民眾對交通規不清楚外，台灣人對尊重他人、尊重生命等觀念也相當薄弱。

▲部分易肇事路口設置科技執法設備。（資料圖／翻攝自台北市府警察局交通大隊網站）

黃台生表示，一直以來，只要沒有警察在或取締，國人對遵守交通法規不太重視，汽車有車道，變化車道會養成打方向燈習慣，但機車沒有車道概念，想鑽就鑽，想換車道就換；另連汽車也都有闖紅燈行為了，更何況是行人，發現沒有警察在，沒有車就走過去，他認為交通部應該做的是加強取締，包括路口用科技執法，促使國人遵守交通規則。

對此，交通部回應表示，針對相關交通違規將持續加強宣導教育，包括閃紅未停等違規。此外，交通部也已請各地方政府因地制宜評估和檢討閃紅或閃黃燈時段等，若是該路口交通量較大且行人多，則可評估尖峰時段改用紅綠燈，其他離峰時段恢復閃紅或閃黃燈，另外針對是否增加路口科技執法，若地方政府認為有其必要，將會評估設置。