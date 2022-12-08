羅一鈞確診「不影響指揮中心工作」　王必勝：難得機會請他好好休息

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（8）日確診新冠肺炎，即起展開5天的居家照護。指揮中心指揮官王必勝表示，羅一鈞目前狀況都還OK，確診就是要好好休息，尤其是他工作這麼久，難得有休息機會；至於指揮中心團體工作影響不大，他也笑說「我們沒有叫他要工作」只是如果有要聯繫的部分還是會用手機、電腦進行，防疫工作不會有問題。

指揮中心今日疫情記者會中，王必勝主動報告羅一鈞確診訊息，後續被問及目前狀況，王必勝則回應，羅一鈞很年輕，主要症狀就是喉嚨痛、發冷發熱，大家也都很關心，不過目前都還OK。確診就是要休息，他工作這麼久，難得有休息機會，就請他好好休息，該服藥就服藥。

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至於是否會影響指揮中心運作，王必勝回應，團體工作影響不太大，如果有什麼訊息，會用手機或者電腦聯繫，工作方面不會有問題。

羅一鈞臉書貼文宣布「今早快篩陽性確診」，並進一步說明，起因是家中有同住長輩確診，他也接著開始有喉嚨腫痛和燒聲的症狀，雖然昨天早上和傍晚都快篩陰性，昨天一整天仍請假在家自行隔離，結果經過一晚的忽冷忽熱、微燒到37.8，今天一大早再快篩就呈現兩條線。

羅一鈞說，他已經視訊看診完成確診通報、也因為糖尿病符合開立口服抗病毒藥物條件，今天會開始遵醫囑服用倍拉維Paxlovid五天；另今天和下周一的記者會都會請假。

中央流行疫情指揮中心成員在先前BA.2疫情高峰出現一波感染，包含前衛福部長陳時中6月12日率先確診，接著包含莊人祥、王必勝、衛福部次長石崇良、現任衛福部長薛瑞元都在當時確診，當時疾管署長周志浩與羅一鈞未確診，僅列為密切接觸者，羅一鈞還因為單獨扛下主持記者會大任，被戲稱「孤鈞奮戰」，沒想到羅一鈞卻在BA.5疫情趨緩之時確診。