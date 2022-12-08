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與莫德納高層會談！疫苗將申請藥證取代EUA　王必勝曝未來合作方向

▲▼BA.5 BA.4莫德納次世代疫苗開打。（圖／記者屠惠剛攝）

▲我國和莫德納簽約疫苗採購合約，除今年2000萬劑，明年還有1500萬劑，圖為莫德納次世代疫苗，資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

莫德納公司全球資深副總裁Patrick Bergstedt6日首度來台並拜會衛福部，指揮中心指揮官王必勝今（8）日說明與談內容，包含莫德納將正式申請藥證以穩定供應疫苗、發展新冠流感二合一mRNA疫苗等，另也特別提到台灣所做的疫苗大數據分析品質與監測成效良好，希望進行多方面合作。我國明年與莫德納還有1500萬劑疫苗採購合約，王必勝說，目前所需數量還難以預估，但合約保有彈性，如果有推出新的疫苗也可以選擇。

▲▼12/8中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

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▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

莫德納（Moderna）今年9月在台灣成立分公司，Patrick Bergstedt表示，台灣選為亞洲行首站，除了表達對莫德納台灣分公司的支持，更代表台灣是莫德納在亞洲擴展mRNA技術非常重要的領頭堡。

莫德納台灣總經理李宜真更宣布，台灣在今年9月獲選進行mRNA流感疫苗臨床試驗，是亞洲地區唯一國家；呼吸道融合病毒疫苗的臨床試驗也在台灣展開。

王必勝今日表示，衛福部包含部長薛瑞元、疾管署長周志浩以及他自己，前日與莫德納團隊碰面，主要洽談有4點內容，第一、詢問未來新冠疫苗接種的規劃看法，但還是要觀察病毒演變，無法確定明年要打幾劑。

第二、希望莫德納疫苗正式申請藥證以取代現在的緊急使用授權（EUA），對於未來穩定義苗供應或者自費供應問題，比較容易解決，莫德納公司會開始進行藥證申請。

第三、提出發展新冠＋流感的mRNA疫苗開發，當然這時後很難說會不會未來這樣方式接種，新冠還沒穩定，未來要打幾劑，會影響組合式疫苗的開發。

第四則提到在台灣試驗，王必勝說，莫德納特別提到希望和台灣做資料分享合作，發表研究，主要因為我們也是提出大數據分析資料，對方對於我們的數據品質、監測成效，覺得很有信心，進行很多方面合作，產出數據科學資料與全球分享。

▲▼莫德納全球資深副總裁 Patrick Bergstedt。（圖／莫德納提供）

▲莫德納全球資深副總裁 Patrick Bergstedt。（圖／莫德納提供）

王必勝說，莫德納對於對台灣市場非常重視，也希望作為長期合作夥伴，已經設立分公司，想未來會密切做合作。

國內已經完成莫德納今年、明年疫苗採購合約，分別是2000萬劑與1500萬劑，不過今年到目前為止接種約1500萬劑，明年需求是否會更少，有無討論疫苗數量調整？王必勝則表示，這兩年疫苗接種下來，數量不容易預估，如果明年只打一劑足夠，但如果有其他變種病毒，就很難說，夠與不夠之間很難評估，但因為雙方有合約在，且合約滿有彈性，如果有推出新的疫苗也可以換，對我方比較有保障，都在密切觀察中。

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