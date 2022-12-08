中國防疫鬆綁「會有一波疫情混亂」　王必勝：建議4族群返國打疫苗

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中國大陸近期疫情處於高峰，各地都有報告疫情，不過當局12/7發布10項優化防疫措施，多地都要放寬管制。中央流行情指揮中心指揮官王必勝今直言，他們官方公佈的確診數字都在下降中，推測可能和很多篩檢站撤掉有關，各地通報到中央的流程不清楚是否順暢，因此仍建議長者返國要打疫苗。

中國大陸疫情在10月下旬快速上升，近日處於高峰期，主要省市BA.5和子代變異株廣泛傳播，社區傳播風險高，近一周新增感染數以廣東、北京最多。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過值得注意的是，12/7中國大陸也發布10項優化防疫措施，多地放寬管制，調整核酸檢測政策，因此預期當地疫情仍會持續，需要關注人員大規模流動對後續疫情發展影響。

王必勝也提到，國家經歷第一波疫情都會有些混亂，醫療量能上會產生醫療排擠，根據一些文獻分析，估計中國大陸在尖峰時刻，加護病房需求會到110萬，但實際上應該統計起來只有6萬可用，所以到時候醫療排擠可能是大問題。

王必勝呼籲，未來兩、三個月內在中國大陸的國人，包括「高齡者、本身有嚴重疾病需要就醫、未完整接種疫苗或家裡有幼兒的」可以考慮返國把疫苗打好。

▲中國疫情概況。（圖／指揮中心提供）

►手刀搶購150抽衛生紙！一次買6串超優惠「1包只要11元」！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！