死亡+37！最年輕40多歲男　確診一度住進加護病房「解隔兩周死亡」

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增37例新冠死亡個案，其中最年輕為40多歲男性，本身接種過4劑疫苗，有高血壓、糖尿病、腎臟病等病史，定期洗腎，11月11日快篩陽性確診，當天病況需要收治加護病房，使用瑞德西韋、類固醇、抗生素等藥物，在11月21日解除隔離，但仍不幸於12月5日過世，死因為腸胃道出血、缺氧性腦病變與新冠感染。

中央流行疫情指揮中心今(8)日公布國內新增15,283例COVID-19確定病例，分別為15,227例本土個案及56例境外移入；另確診個案中新增37例死亡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心表示，今日新增之15,227例本土病例，為6,836例男性、8,378例女性、13例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(2,394例)，臺中市(2,109例)，高雄市(1,975例)，桃園市(1,725例)，臺北市(1,393例)，臺南市(1,156例)，彰化縣(819例)，新竹縣(501例)，苗栗縣(468例)，新竹市(452例)，屏東縣(435例)，雲林縣(337例)，嘉義縣(242例)，宜蘭縣(235例)，南投縣(226例)，花蓮縣(217例)，基隆市(180例)，嘉義市(144例)，臺東縣(108例)，金門縣(72例)，澎湖縣(36例)，連江縣(3例)。

指揮中心指出，今日新增37例本土病例死亡個案，為20例男性、17例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、35例具慢性病史、21例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月29日至12月5日，死亡日期介於10月3日至12月5日。

▲12/8本土確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）

►手刀搶購150抽衛生紙！一次買6串超優惠「1包只要11元」！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！