瘋電影／瘋狂富作用　人類社會價值原始雛型

文／賴賴

瘋言瘋語：

這部電影太強大了，從一場災難翻轉人生，根本就是人類社會進化史，太厲害了一部電影就搞定，人類其實不過就是一種比較聰明的動物而已，說穿了還是很難出離先天上的窘況，人類在生命垂危時，會以自己的聰明來想辦法活下去，而這個方法通常都是以動物法則出發，所以傷害周遭生命再所不惜，所以人類吃動物屍體，掠奪、偷竊、欺騙從自私的動機出發，而這些動物思考性強的人在社會上佔上風。

美國掀起的反省風，好幾部電影都在反思人類進化的方向，這個世界以動物性人類擁有掠奪本能地物質優越為主導，而非道德取向，於是人類不斷的沉淪，物質可以買來社會地位和歌功頌德，「笑貧不笑娼」已成見怪不怪的現象，而這部電影再給人類一次反思的機會，如果再給你一次機會，你會選擇擁有那一種人生，是為物質去神性動物化的強是掠奪成主導，還是寧可貧困饑苦也不傷害其他生命一分一毫。

五顆星推薦，近期內最好的電影。

片 名：瘋狂富作用

英文片名：Triangle of Sadness

類 型：劇情、喜劇

上映日期：2022-12-09

片 長：02時27分

導 演： 魯本奧斯倫(Ruben Östlund)

演 員： 哈里斯迪金森(Harris Dickinson) 、 伍迪哈里遜(Woody Harrelson) 、 查爾比迪恩(Charlbi Dean)

國 家：瑞典、法國、英國

語 言：英語

發行公司：CATCHPLAY



劇情大綱

名模雅雅(查爾比迪恩 飾) 和男友卡爾(哈里斯迪金森 飾)正因感情問題苦惱時，受邀參加一場豪華遊輪之旅，認識了一群花錢不手軟的超級富豪。然而，突如其來的暴風雨導致遊輪沉沒，雅雅、卡爾、一群富翁以及一名清潔工漂流到荒島上。突然間，階級制度顛倒了，一場失控的生存風暴也隨即展開...。

▲只有超級富豪才能上的郵輪。

▲受邀來拍攝的網美和男友。

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