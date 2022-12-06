美國會若通過「媒體法案」要求付錢　Meta：將從平台下架新聞

▲若美國會通過媒體法案，臉書母公司將被迫考慮從平台移除新聞。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

臉書母公司Meta Platforms於5日發布聲明表示，若美國國會通過《新聞競爭與保護法》，意即要求社群媒體為刊登新聞付費，以補貼美國新聞業，他們將被迫考慮從平台移除新聞。

《華盛頓日報》報導，美國參議院司法委員會於9月以15:7投票通過了《新聞競爭與保護法》（Journalism Competition and Preservation Act, JCPA），若該法案接下來在國會通過，將允許新聞機構與社群平台巨頭，像是臉書（Facebook）、Google等進行協商，獲得刊登網路新聞內容的補償。

對此，臉書發言人安迪史東（Andy Stone）5日透過推特在聲明中指出，如果國會通過這項欠缺考量的法案，他們將被迫考慮撤除平台上的新聞，而不屈從於政府的談判，「這種談判不公平地忽視我們為新聞機構提供流量、訂閱等價值。」

Meta statement on the Journalism Competition and Preservation Act: pic.twitter.com/kyFqKQw7xs — Andy Stone (@andymstone) December 5, 2022

美國新聞媒體聯盟（News Media Alliance）敦促國會將JCPA法案納入年度國防法案中，並稱「地方報紙無法再忍受大型科技公司的使用及濫用，行動刻不容緩，如果國會不盡快通過法案，就有可能讓社群媒體成為美國實際上的『地方報紙』。」

▲美國新聞媒體聯盟表示，地方報紙無法再忍受大型科技公司的使用及濫用。（圖／取自免費圖庫pixabay）

與此同時，除Meta之外，美國公民自由聯盟（American Civil Liberties Union, ACLU）、公眾知識（Public Knowledge）、美國計算機與通信工業協會（Computer and Communications Industry Association, CCIA）等，超過20個團體則力勸國會不要批准JCPA法案。

公眾知識專家麥芙森（Lisa Macpherson）指出，JCPA法案長期將對獨立媒體、行業整合、版權法造成影響，並且也沒有確保資金將用來支持當地記者，甚至沒有在眾議院舉行聽證會，「我們呼籲國會將JCPA從國防法案中刪除」。