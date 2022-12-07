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英前軍情六處總監：台灣應加大強化防衛

▲▼台灣,中國,美國。（圖／路透）

▲殷克斯特提到，北京已預設「美國會介入」台海衝突。（圖／路透）

中央社記者陳韻聿倫敦6日專電

英國秘密情報局「軍情六處」（MI6）前行動與情報總監、前副局長殷克斯特近日向中央社指出，台灣應留意勿過於自滿，認定台灣作為民主政體、全球先進晶片生產重鎮，就理所當然該獲西方國家支持。

殷克斯特（Nigel Inkster）強調，民主和晶片僅有助確保西方一定程度的支持，卻遠不足以保衛台灣；若台灣確實有決心強化自我防衛，以利維持國際支持動能，必須做的事絕對比已著手做的要多出許多。

他提到，北京已預設「美國會介入」台海衝突；無論美方是否採取「戰略模糊」，基本上都不影響北京的相關軍事擘劃和準備，而「收復」台灣正是共軍現代化革新的主要動力。

另一方面，殷克斯特指出，北京對台灣的戰略意圖不會隨台灣內部政治情勢變化或選舉結果而改變，北京也不會心平氣和坐視台灣維持事實獨立。

儘管未放棄「武力統一」，殷克斯特分析，中方目前仍期待以非軍事手段達成「統一」目標，且深信「東升西降」（東方崛起、西方衰落）的中國領導人認為，有利「和平統一」的因素依然存在。

殷克斯特5日出席英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）2022年戰略調查暨2023年地緣政治趨勢評估報告發表會、擔任與談人，會後接受中央社採訪時作以上表示。

他在1975年、不到20歲時即加入MI6。2006年離開MI6前，他曾派駐北京、香港，目前是IISS的資訊安全與中國事務高階顧問。

記者詢問，近日延燒中國海外社群的「白紙運動」是否可能動搖北京政權。殷克斯特指出，儘管「習近平下台」、「共產黨下台」這類先前幾乎不曾見的口號確實讓當局感到憂心，中共有能力在短時間內「解決」群眾抗議，研判反抗運動也無法根本改變中共的行為模式。

更何況，殷克斯特說，中國國家主席習近平「十分固執」。

殷克斯特在報告發表會分析共軍軍力發展，提到在硬體方面，共軍已取得顯著進展，特別是核武即將與美國達到均勢。他指出，美方研判，在部分領域，中國恐已與美國達到均勢、甚至超越。

不過，在軟體方面，殷克斯特說，共軍還有很大的改善空間。

中共投注大量資源和心力發展共軍全方位聯合作戰能力，但據殷克斯特分析，共軍近年的演訓情況顯示，標榜為「聯合作戰」的操演往往名實不符，各軍種之間的協作程度很低，研判共軍大約還需要10年，才能發展出貨真價實、可靠的聯合作戰能力。

至於俄烏戰爭對中國戰略戰術評估的可能影響，殷克斯特提到，對中國而言，歐洲戰事有助分散以美國為首的西方國家對中國的注意力，這是好事。

此外，無論是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）遭推翻、由對西方較友善的領導人取而代之，或是俄羅斯聯邦不敵侵略戰爭衍生的壓力、最終解體，對北京來說，都堪稱是「惡夢劇本」、充滿不確定因素與難以預測的風險，這是中國採取行動避免遭「戰略夥伴」俄羅斯連累、拖下水之餘，不願徹底與莫斯科劃清界線的重要考量。

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