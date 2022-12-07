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駭客入侵「部桃」竄改點滴險害命　全院個資外洩

衛福部桃園醫院（圖）遭駭客入侵，大量醫護及病患個資外洩。

▲衛福部桃園醫院遭駭客入侵，大量醫護及病患個資外洩。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

衛福部桃園醫院驚傳資訊系統遭駭客入侵，不僅醫護及病患個資大量外洩，就連護理系統也出狀況，多名病患的化療點滴流速不明原因暴增，威脅生命安全。本刊調查，除了桃園醫院外，衛福部台北、豐原2家部立醫院也採用同廠商提供的系統，該廠商的研發團隊設在中國，近年以低價標下不少台灣醫院系統標案，消息曝光後，刑事警察局和調查局已介入偵辦，希望盡快防堵資安破口。

投訴人Ａ先生對本刊表示，桃園醫院從前年8月4日起，有12部電腦主機遭駭客入侵及惡意連線，對方將資料製作成壓縮檔後取走，直到同年9月，衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會（醫福會）才接獲異常連線通報，調查後發現，遭取走的壓縮檔，除了有病患的個人資訊，還有醫護人員的資料，資安公司的報告指出，駭客應是「同時區的有心人士」，研判中國網路間諜的可能性極高。

資安界人士呼籲衛福部長薛瑞元（圖）盡速防堵部立醫院的資安漏洞。

▲資安界人士呼籲衛福部長薛瑞元（圖）盡速防堵部立醫院的資安漏洞。

不只如此，去年2月，桃園醫院透過「端點系統」偵測發現，院內有4部電腦主機遭植入惡意程式，駭客所在區域為俄羅斯；去年5月，又有駭客加入醫院的高權限群組，開啟遠端權限之後，清除入侵軌跡，並且進行攻擊。

更離譜的狀況發生在今年3月，桃園醫院新屋分院的護理系統資料庫，主目錄資料突然遭清空，資安人員調查，原因是總院的護理系統出現異常，甚至有「排程指令」連結至新屋分院系統，將主機內的資料竊取、刪除。

桃園醫院因資訊系統遭駭，導致點滴流速異常，危及病患安全。圖為示意圖。（取自Pixabay）

▲桃園醫院因資訊系統遭駭，導致點滴流速異常，危及病患安全。圖為示意圖。

不僅個資外洩、資料遭竊，更嚴重的是，系統還出現錯誤的醫療資訊，威脅病患安全。另一名資安界人士B先生告訴本刊，如果將資訊從醫師用的醫療系統轉換到護理系統、巡房系統，內容就會出現失誤，例如檢驗項目是WBC（白血球），系統卻變成RBC（紅血球），甚至還有癌症病人接受化療藥物注射時，點滴流速莫名改變，導致護理人員給藥混亂、錯誤，十分危險。

桃園醫院內部的檢討報告顯示，去年10月，醫師給L姓病患的化療點滴速率為每小時160毫升，但轉換至護理系統時，流速卻變成每小時250毫升。相同狀況還出現在去年9月，一名H姓病患進行膀胱癌化療點滴治療時，醫囑流速為每小時609毫升，但系統竟無故加速至每小時828毫升。

昱誠公司（圖）標下衛福部多項標案，如今卻傳出資安隱憂。（翻攝昱誠智能YouTube）

▲昱誠公司（圖）標下衛福部多項標案，如今卻傳出資安隱憂。

最扯的是去年4月，一名K姓病患進行化療時，護理系統處置與紙本化療醫囑流速不一致，醫囑流速每小時270毫升，轉換至護理系統時竟加速5倍，達每小時1,450毫升，病患恐因藥量難以負荷，衍生猝死疑慮。

B先生指出，由於系統狀況百出，許多醫護人員看不下去，紛紛在網路匿名爆料，醫福會收到消息後，曾要求部立醫院清查各項問題，甚至計畫與台大醫院合作，轉換為台大醫院的系統，最後卻不了了之。

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【部桃遭駭危人命1】部桃採用中國系統後門大開　吹哨者驚爆：害醫護給錯藥
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