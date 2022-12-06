職籃球員變健身房老闆　遇疫情崩潰鬼剃頭！他因「特教班孩子」重生

▲賴桂林從籃球員轉型成健身教練，後來再變成健身房的經營管理者，遇到非常多的挫折與啟發。（圖／賴桂林提供）

記者陳雕文／新北報導

過去曾打過職籃的球員賴桂林，10年前高掛球鞋轉戰健身教練，後來因緣際會變成了健身房招募、管理的「執行長」角色，但後來疫情突然又嚴重起來，導致每月公司業績直接歸0，加上還有10多名員工要養，他壓力爆大鬼剃頭還天天失眠，但特教班的孩子給了他重生的動力。

▲職籃時期的賴桂林。（圖／賴桂林提供）

現年36歲的賴桂林說，我就是一個創業小白，雖然有紮實的教學經驗跟專業知能，但對於管理幾乎一竅不通，好在找到不錯的合作夥伴，他負責錢的管理，教練的徵才、訓練就由我來把關，也透過我過去累積的人脈，找尋了很多資源，讓健身房的體制跟設備更加完善。

▲賴桂林曾擔任球評。（圖／賴桂林提供）

賴桂林還說，擔任一個公司的經營者，要面面俱到真的很難，自己本身數字概念很不靈敏，過去看到報表就頭暈，後來也因為財務管理的問題（帳目對不起來），跟最初的合作夥伴還在走法律程序，「這算是我深感挫敗的事情。」好在現在跟其他工作夥伴相處融洽，大家各司其職也沒出現類似問題。

等一切都上軌道，業績往上走時，疫情就來了。賴桂林說，疫情來太快，讓他們不不知所措，員工業績只有很差跟更差，等到公司每個月的業績呈現負成長，自己也鬼剃頭了，「真的是慌啊！」再看到一些同業陸續倒店，他心想「該不會也快輪到我了…」已經不知道該怎麼辦，只能透過禱告，以宗教的力量安撫自己。

●重生心法：特教班學生+深蹲

賴桂林分享，因為老婆是特教班老師，她和學生、家長關係都不錯，有時會一起出遊，我若沒安排工作也會去看看孩子們，孩子有的是自閉症、智能障礙還有一對雙胞胎是罕見疾病（小黑人症）。有天他徬徨無助地滑著手機，無意間看到之前曾去特教班陪伴孩子的生活，也因為這些孩子，他更不應該想「放棄」的事。

▲▼賴桂林看到特教孩子們為了目標持續努力，加強了他堅持不放棄的信念。（圖／賴桂林提供）

賴桂林說，很多人在看待特教孩子，大多是用「給」的角度去看待，但他反而是在與這些孩子相處之時，「得」到很多啟發，也看到這世界上其實存在無限的可能性。就像那對雙胞胎兄弟，原先是不能走路的，但他們倆渴望一同到處玩，所以把行走當成目標不斷練習，過程夾雜著很多人的汗水跟淚水，就算抬起一條腿可能花了40分鐘也沒有成功，但他們總在哭完後繼續嘗試，似乎他們的腦海裡只有「繼續」，從沒有出現過「放棄」這個念頭，賴佳林每次看著太太分享著他們的練習影片，都讓他由衷的佩服。

賴桂林把特教班孩子的精神放在健身產事業裡，希望找到的亮點與優勢，不斷努力讓其發光發亮，給予大家更專業更有品質的運動環境，也很感謝自己在疫情期間，和這些孩子一樣持續堅持。

▲賴桂林工作夥伴們。（圖／翻攝自臉書【時尚運動健身俱樂部】）

賴桂林提到，後來他跟合作夥伴們不再把心力放在擔憂，而是回頭去檢視現有的產品跟服務，將重心放在優化，等到疫情趨緩，才能迅速挺胸站起，有自信地跟客人推薦他們的健身房，迅速的累積客源。因為「深蹲」夠確實，所以「挺胸」得很及時，印象中大概是疫情趨緩後的第三個月，就累積足夠的客源，幫助公司止血，至今持續穩定前進。

●職籃指定練習場

賴桂林說，最近公司與T1中信特工籃球隊簽約，成為指定的練習場館，希望能提升健身房更專業跟優質的形象。最後，他和夥伴一直認為健身產業應該是很陽光很有溫度的事業，公司大門也貼著「最有溫度的健身房」，時時期許自己，除了提供最專業的服務跟環境，也能讓大家因為他們的服務溫度而由衷的愛上運動。

▲▼職籃球員阿巴西（上圖）跟林韋翰等球員定期到賴桂林的健身房進行訓練。（圖／翻攝自臉書【時尚運動健身俱樂部】）

賴桂林也向年輕球員們呼籲，應該要去思考，自己除了籃球相關的工作項目還能做什麼？這數十年除了籃球還會什麼？擺在社會上能做什麼？有無能力在社會生存？有太多可以警惕運動員的例子，多接觸一些跟籃球不相關的資訊來充實自己的知識，「因為你永遠不知道哪時候必須放下你手中的籃球！」

▼目前賴桂林經營健身房成為T1新北中信特工的指定練習場。（圖／翻攝自臉書【時尚運動健身俱樂部】）