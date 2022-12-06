　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

控柯文哲市政交接漏5項！　游淑慧嘆蔣萬安上任之路如履薄冰

▲▼新科台北市長蔣萬安12/5帶領市政交接團隊至台北市政府，與現任台北市長柯文哲就新舊市政工作交接進行閉門會議。（圖／記者湯興漢攝）

▲新科台北市長蔣萬安帶領團隊至台北市政府，與現任台北市長柯文哲就新舊市政工作交接進行閉門會議。（圖／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

準台北市長蔣萬安5日上午赴台北市政府，與現任市長柯文哲進行市政交流並討論交接事宜，但國民黨台北市議員游淑慧6日表示，柯市府團隊列出的24項市政交接，卻漏掉5項避重就輕，「蔣萬安的交接和上任之路，我只能說步步小心、如履薄冰。」

游淑慧在臉書說，被漏而不談的其中一項，就是2038亞運。柯文哲最後一年任期突然拋出要爭取，不但到市議會總質詢的時候報告，也跑去跟關渡的地主拍胸脯，讓地主們有一種土地即將會被徵收的錯覺，耗資可能近千億的亞運計畫，居然沒有在交接的重大政策之內。

第二，游淑慧指出，柯文哲一如往常的自誇8年來還債570億元，卻沒有跟蔣萬安交接，社宅目前就計畫要舉債超過650億，這些隱藏債務，藏著不講，是健忘還是禍心？

第三，游淑慧說，這兩三年台北市因為疫情的問題，商圈景氣大受影響，東區商圈沒落不振，這難道不是重大未來需要解決的市政問題嗎？而東區門戶缺電問題，曾被前台北市副市長黃珊珊拿來高度炒作，還在辯論會中提出來當議題，一選完卻柯市府卻不談了。

最後，游淑慧表示，悠遊卡公司曾經在電子票證擁有接近99%市占率，在柯文哲上任後面臨一卡通、iCash愛金卡等競爭，居然節節敗退，而當一卡通積極跨入行動支付時，與Line Pay等行動支付業者、超商開始合作時，悠遊卡公司幾乎是龜速進展，一直到2020年底才推出悠遊付，只是市占率早就崩盤了。「職場上，遇到這樣交接的前任，該怎麼辦？」

►「靜思書軒本草飲」超划算！8種嚴選草本配分　溫和保養身體

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
「好市多托嬰區」曝光！　擠滿小孩超安靜
王世堅、呱吉現身力挺！　吳怡農競選主視覺曝光
快訊／殲-16機直衝恆春外海空域！　20架共機擾台
清純女孩開情色直播DIY　下一秒媽媽突敲門！急翻身
快訊／大咖視后癌逝！　曾是約翰屈伏塔摯愛
日本PK戰「4球被擋3球」！　球員當場跪地哭一團
女兒出生就失聰！謝國樑天天哭　5歲小愛：能聽見爸爸說愛我

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

王世堅力挺吳怡農　喊話王鴻薇：留下來一起當「蔣師」

陳建仁傳接閣揆　周玉蔻：侮辱蔡英文的判斷力

多圖／吳怡農競選主視覺　切格瓦拉風＋藍粉配色「不要被顏色綁架」

殲-16直衝恆春外海空域！　國軍偵獲20架次共機、4艘次共艦擾台

民眾黨團被爆2筆午餐費由高虹安公積金支出　邱臣遠：我不清楚

傳賴清德有意參選民進黨主席　綠委「蠻贊同」：須具備3條件

吳怡農公布競選主視覺　王鴻薇轟「空洞」：要講政見我不會輸他啦！

控柯文哲市政交接漏5項！　游淑慧嘆蔣萬安上任之路如履薄冰

賴清德3前提接黨主席　「他」也有意參戰

藍綠互打「反黑牌」！　王鴻薇緊咬黃承國：誰量身打造吳怡農條款？

淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

《初戀那件小事》平采娜害羞認愛！　對象是「5年好友」螢幕CP將成真

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

電動門按鈕被拔下 一按竟還能操控感應！

KARA合體跳扭臀舞！希澈泛淚了　昇延認「曾反對齡智加入」

國1休旅車追撞大貨車！　車頭全毀...駕駛受困身亡

開學啦！狗學生興奮「飛奔校車」　家長秒被放生：到底多愛上學XD

影片曝！蘋果門市被劫107萬元　員工阻止正義顧客：讓他們搶

王世堅力挺吳怡農　喊話王鴻薇：留下來一起當「蔣師」

陳建仁傳接閣揆　周玉蔻：侮辱蔡英文的判斷力

多圖／吳怡農競選主視覺　切格瓦拉風＋藍粉配色「不要被顏色綁架」

殲-16直衝恆春外海空域！　國軍偵獲20架次共機、4艘次共艦擾台

民眾黨團被爆2筆午餐費由高虹安公積金支出　邱臣遠：我不清楚

傳賴清德有意參選民進黨主席　綠委「蠻贊同」：須具備3條件

吳怡農公布競選主視覺　王鴻薇轟「空洞」：要講政見我不會輸他啦！

控柯文哲市政交接漏5項！　游淑慧嘆蔣萬安上任之路如履薄冰

賴清德3前提接黨主席　「他」也有意參戰

藍綠互打「反黑牌」！　王鴻薇緊咬黃承國：誰量身打造吳怡農條款？

7-11聖誕福袋抽新款瑪莎拉蒂！4大卡通史奴比、Miffy、Kitty限量賣

王世堅力挺吳怡農　喊話王鴻薇：留下來一起當「蔣師」

單眼皮變雙！通緝犯逃6年「報假身分騙警」　瞎掰：我確診變瘦

台電新營捐年菜助孤老　關懷在地賀壽百歲人瑞

習近平「一身黑衣」悼念江澤民：永別了！遺孀王冶坪坐輪椅現身

每月1日綠色友善蔬食日　台中最難訂餐廳無肉料理12／15開放預訂

陳建仁傳接閣揆　周玉蔻：侮辱蔡英文的判斷力

餵同性密友吃安眠藥燒炭辯「幫加工自殺」　檢不信依殺人罪起訴

交換傳說對決角色！少年一看超神超想要　大哥哥封鎖秒轉賣下場慘

多圖／吳怡農競選主視覺　切格瓦拉風＋藍粉配色「不要被顏色綁架」

女坐辦公椅腳踩沙發猛一蹬　下秒後仰慘摔！痛到抱頭躺地

政治熱門新聞

高虹安涉貪罪嫌升高　「她」配合調查全抖了

多次登門不放棄！　傳李四川同意出任蔣萬安小內閣副市長

藍綠互打黑道從政　呂秋遠點名9人

國安考量禁用中製軟體　公部門封殺抖音小紅書

柯文哲搭廉航遭爆要求VIP服務！四叉貓揭內幕

「小兔帳本」藏500筆細目　關鍵4字揭民眾黨寄生國會

女兒出生就失聰！謝國樑聽5歲小愛告白哭了

農曆年前發「十倍券」？行政院：各界意見或建議都會注意

高虹安涉貪關鍵「小兔帳本」曝光　北檢火速取得

政府要發「十倍券」？　周玉蔻喊：農曆年前全民收1萬元紅包

吳怡農爆10月已登記結婚　大方認「老婆是圈外人」

鄭文燦之外還有！游智彬爆9人論文雷同

「我們在同條船上」　高虹安摸頭助理：會有人搞定司法

台對黑道太寬鬆！他：在日本政治生命秒結束

更多熱門

相關新聞

柯文哲搭廉航遭爆要求VIP服務！四叉貓揭內幕

柯文哲搭廉航遭爆要求VIP服務！四叉貓揭內幕

台北市長柯文哲1日下午赴日本沖繩行銷悠遊卡並宣傳疫後觀光，更貼上搭乘飛機的照片，結果被眼尖的網友發現，他所搭乘的飛機為「廉價航空」，引發一片盛讚。不過，網紅「四叉貓」劉宇卻爆料，有疑似航空公司內部人員指控，柯文哲當天竟臨時要求「VIP服務」，不和一般旅客搭同班接駁車。

蔣萬安不談小內閣再提「煮飯說」　柯文哲笑：變稀飯？

蔣萬安不談小內閣再提「煮飯說」　柯文哲笑：變稀飯？

大巨蛋爛攤收完了！黃珊珊：遠雄放棄國賠、同意營收分潤

大巨蛋爛攤收完了！黃珊珊：遠雄放棄國賠、同意營收分潤

蔣萬安承諾：上任1年內讓大巨蛋完工啟用

蔣萬安承諾：上任1年內讓大巨蛋完工啟用

蔣萬安拜會討論交接　柯文哲：市府團隊已習慣有話直說

蔣萬安拜會討論交接　柯文哲：市府團隊已習慣有話直說

關鍵字：

柯文哲

讀者迴響

熱門新聞

大S被揪「刷前夫卡買新婚夫鞋子」！網舉1點：合理

被消失的里！1年搬走3千人　僅剩小七亮燈「陪里民到最後一刻」

人妻賭錢輸光　連肉體也輸給房東

高虹安涉貪罪嫌升高　「她」配合調查全抖了

鄭家純「建議館長穿防彈背心」3/12生日急需

多次登門不放棄！　傳李四川同意出任蔣萬安小內閣副市長

Lulu認愛「萬秀金孫」1年改口單身！　深夜見閨蜜不見男友

身分證「3碼中2碼」住飯店2.2折！

國防部憲兵盜照！女憲兵100私密照慘被外流

全班27名同學「有26人討厭他」

基努李維「雙膝跪地連磕3次頭」14秒片瘋傳

留5星給態度良好員工　老闆笑噴

女護士遭性侵殺害　懸案近43年後終偵破

藍綠互打黑道從政　呂秋遠點名9人

「TOYOTA跨界新休旅」現身

更多

最夯影音

更多
淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD

淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD
騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

《初戀那件小事》平采娜害羞認愛！　對象是「5年好友」螢幕CP將成真

《初戀那件小事》平采娜害羞認愛！　對象是「5年好友」螢幕CP將成真

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面