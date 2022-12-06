控柯文哲市政交接漏5項！　游淑慧嘆蔣萬安上任之路如履薄冰

▲新科台北市長蔣萬安帶領團隊至台北市政府，與現任台北市長柯文哲就新舊市政工作交接進行閉門會議。（圖／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

準台北市長蔣萬安5日上午赴台北市政府，與現任市長柯文哲進行市政交流並討論交接事宜，但國民黨台北市議員游淑慧6日表示，柯市府團隊列出的24項市政交接，卻漏掉5項避重就輕，「蔣萬安的交接和上任之路，我只能說步步小心、如履薄冰。」

游淑慧在臉書說，被漏而不談的其中一項，就是2038亞運。柯文哲最後一年任期突然拋出要爭取，不但到市議會總質詢的時候報告，也跑去跟關渡的地主拍胸脯，讓地主們有一種土地即將會被徵收的錯覺，耗資可能近千億的亞運計畫，居然沒有在交接的重大政策之內。

第二，游淑慧指出，柯文哲一如往常的自誇8年來還債570億元，卻沒有跟蔣萬安交接，社宅目前就計畫要舉債超過650億，這些隱藏債務，藏著不講，是健忘還是禍心？

第三，游淑慧說，這兩三年台北市因為疫情的問題，商圈景氣大受影響，東區商圈沒落不振，這難道不是重大未來需要解決的市政問題嗎？而東區門戶缺電問題，曾被前台北市副市長黃珊珊拿來高度炒作，還在辯論會中提出來當議題，一選完卻柯市府卻不談了。

最後，游淑慧表示，悠遊卡公司曾經在電子票證擁有接近99%市占率，在柯文哲上任後面臨一卡通、iCash愛金卡等競爭，居然節節敗退，而當一卡通積極跨入行動支付時，與Line Pay等行動支付業者、超商開始合作時，悠遊卡公司幾乎是龜速進展，一直到2020年底才推出悠遊付，只是市占率早就崩盤了。「職場上，遇到這樣交接的前任，該怎麼辦？」